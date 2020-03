Gli hamburger di patate prosciutto e formaggio, sono un modo diverso per riutilizzare quelle patate lesse che avete magari a stazionare nel frigorifero.

Una ricetta semplice e veloce, perfetta per un secondo piatto completo, in più, potete prepararli in anticipo e congelarli, per poi tirarli fuori all’occorrenza e metterli direttamente nel forno a cuocerli.

Se preferite possono essere preparati in padella con un filo di olio: se li vorrete cuocere in padella fate solo attenzione a farli scongelare del tutto prima, nel caso li aveste congelati.

Questi hamburger di patate possono essere farciti come più vi piace: in questa ricetta ve li proponiamo con prosciutto cotto e provola affumicata.

Potete lasciar scegliere il ripieno alla vostra fantasia: funghi e tartufo, prosciutto e mozzarella, non vi ponete limiti.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

3 Patate Lesse

40 g Parmigiano grattugiato

1 Uovo

1 cucchiaino Timo

1 cucchiaino Rosmarino

20 g Pangrattato più altro per la panatura

100 g Prosciutto Cotto

100 g Provola Affumicata

Sale

Pepe

Olio Di Oliva

Preparazione

Per preparare ricetta degli hamburger di patate prosciutto e formaggio, in una ciotola lavorate le patate lesse schiacciate, con l’uovo, il parmigiano, il rosmarino e il timo, aggiustate di sale e pepe e aggiungete il pangrattato, mescolate per amalgamare bene il tutto.

Rivestite una teglia di carta forno, spolveratela con pangrattato e aiutandovi con un coppapasta formate la base degli hamburger di patate con 2/3 cucchiai di composto, livellate bene.

Farcite con una fetta di prosciutto cotto e una di provola, poi ricoprite con un altro strato di patate, cercate di sigillare i bordi.

Irrorate con un filo d’olio e cuocete, in forno già caldo a 180 °C per 20 minuti. Sfornate e servite caldi.