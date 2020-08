L’insalata di avena è una valida alternativa alle classiche insalate di riso o di pasta tipicamente estive, sfiziosa, veloce e piena di sali e minerali e vitamine per la giusta energia.

A base di avena, arricchita con verdura e frutta e condito con una vinagrette molto particolare, questa ricetta si presta ad essere sia un primo piatto freddo che un vero e proprio piatto unico, che potete preparare e conservare in frigo, qualora vogliate portarlo con voi in gita al mare o al lago.

Tutto in unica casseruola, mescolate e servite, più semplice di così è praticamente impossibile.

Nella nostra versione, abbiamo aggiunto il gomasio che è un condimento a base di semi di sesamo: si può preparare tranquillamente in casa schiacciando, con il pestello di un mortaio, i semi di sesamo insieme ad un pizzico di sale ed è un ottimo condimento che permette di ridurre considerevolmente l’uso del sale regalando ai piatti la giusta sapidità e quel retrogusto di sesamo che rende il piatto più interessante.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

250 g Avena decorticata

1 Cipollotto

150 g Spinacini

150 g Fragole

100 g Pomodorino Datterino

3 cucchiai Semi Di Sesamo Gomasio

125 g Yogurt Bianco Naturale

2 cucchiaini Aceto Di Mele

2 cucchiaini Aceto Balsamico

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone Succo

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della insalata di avena, lavate e mondate gli spinacini. Sciacquate l’avena e cuocetela in abbondante acqua salata per 40 minuti.

Nel frattempo tagliate a metà le fragole e a spicchi i pomodorini datterini, uniteli in una ciotola e conditeli con l’aceto di mele e l’aceto balsamico, un pizzico di sale e pepe.

Tagliate la parte verde del cipollotto e unitela agli spinaci. Preparate la crema allo yogurt, unendo allo yogurt il succo di limone, l’olio e il gomasio.

Unite gli spinaci alle fragole e pomodorini e aggiungete il cucchiaio restante di gomasio. Una volta cotta l’avena scolatela e raffreddatela sotto l’acqua corrente.

Infine aggiungete le verdure all’avena e condite con la vinaigrette allo yogurt e gomasio.