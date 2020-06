L’insalata di avocado e salmone affumicato è una delle insalate più ricche e gustose che possiate preparare, perfetta da servire sia come secondo piatto che come piatto unico, ma è indicato anche come antipasto, se servita in piccole porzioni o adagiata su crostini di pane casereccio.

La ricetta che vi proponiamo oggi è arricchita da uova sode, rucola e da una deliziosa salsa vinaigrette preparata con la senape con miele, nel caso non la trovaste, ricordate di aggiungere mezzo cucchiaino di miele, millefiori andrà benissimo, alla preparazione, si prepara velocemente e può essere personalizzata a seconda del vostro gusto con ingredienti e aromi a vostra scelta.

L’ insalata di salmone e avocado è ricca di tutte le proprietà nutrienti per un piatto unico bilanciato e completo; la senape al miele completa il tutto con un gusto più delicato rispetto alla classica ed è soprattutto perfetta in abbinamento con salmone e uova.

Preparate la vinaigrette all’ultimo momento per evitare che la parte più densa possa dividersi da quella liquida e aggiungete alla vostra insalata erbette fresche a piacere, erba cipollina e aneto saranno perfetti.

La parola avocado deriva dal termine atzeco ahuacatl, queste popolazioni infatti coltivavano questo frutto molto prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo e scelsero un nome che ne evocasse la morfologia, il termine infatti significa, letteralmente pera alligatore, a richiamare la forma e, il colore e la buccia dell’avocado.

Quando arrivarono i conquistadores si innamorarono subito di questo frutto abbondante, con una polpa simile al burro, caratterizzato da un ottimo sapore, da quel momento in poi l’avocado si è diffuso in tutto il continente e poi in tutto il mondo, complice della sua diffusione sono sicuramente tutte le proprietà di questo frutto, ottima fonte di calcio e potassio, contiene fibre e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete e a difendere il cuore, riequilibra il livello del colesterolo nel sangue, grazie ai grassi vegetali che riducono i tempi di permanenza del colesterolo del sangue, è una fonte inesauribile di vitamine, utili per la vista e per la crescita, ha proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria, essendo un ottimo astringente.

L’avocado va acquistato solo quando è maturo, per essere sicuri del gradi di maturazione il frutto deve risultare morbido ad una leggera pressione delle dita, nel caso fosse ancora acerbo, potete accelerare la maturazione chiudendolo dentro un sacchetto di carta e tenendolo a temperatura ambiente per 3-5 giorni, nel caso invece fosse maturo potete conservarlo in frigo per massimo 5-6 giorni.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

Per l’insalata

300 g Salmone affumicato a fette

2 Avocado

1 Limone

3 Uova

300 g Rucola

Per la vinaigrette alla senape

3 cucchiaini Senape al miele

1 tazzina Olio Extravergine D’Oliva

1 Limone il succo

Sale

Pepe Nero macinato fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di avocado e salmone affumicato, ponete le uova in un pentolino, copritele di acqua e fatele cuocere per 10/12 minuti a partire dal bollore.

Pulite e pelate l’avocado, tagliatelo a fettine ed irroratelo di succo di limone per evitare che annerisca.

Preparate la vinaigrette cremosa alla senape; in una ciotolina emulsionate il succo di limone con la senape e l’olio fino a ottenere una salsa liscia e ben amalgamata.

Potete anche effettuare questa operazione nel bicchiere del frullatore ad immersione. Componete la vostra insalata.

Adagiate nel piatto le fettine di salmone, l’avocado, e le uova sode precedentemente sgusciate e tagliate a metà.

Cospargete la rucola a piacere. Condite il tutto con gocce di vinaigrette.

Salate e pepate. Servite subito.

Note

Nel caso in cui vi avanzasse della vinaigrette potete conservarla in un contenitore ermetico nel frigorifero, avendo cura di emulsionarla nuovamente prima dell’utilizzo.