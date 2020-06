L’insalata di bulgur con ceci e verdure fresche di stagione, è un piatto unico ricco di gusto e salute e 100% vegetale.

Una ricetta vegan fresca e veloce perfetta per la stagione estiva.

Il bulgur, come la pasta o il riso, è una base che può combinarsi con tanti ingredienti per dar vita a piatti sempre nuovi. Il bulgur fa parte della famiglia dei cereali, oltre che nei negozi etnici, negli ultimi anni è reperibile anche nei grandi supermercati. Si tratta di semi integrali e germogliati di frumento di grano duro, dopo la cottura a vapore vengono essiccati e frantumati in piccoli chicchi, è possibile trovare confezioni di bulgur di diversa grandezza.

Come il cous cous è ricavato dal grano duro precotto, ma diversamente da quest’ultimo è ottenuto dai semi integrali e germogliati ed è più grossolano e non setacciato. Il bulgur è ricco di fibra, vitamina B, fosforo e potassio.

Questo piatto è una valida alternativa alla solita insalata di riso, vegan, leggero e salutare, senza tralasciare il gusto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Bulgur

200 g Ceci lessi

1 Cetriolo

150 g Pomodori

50 g Olive nere

1 Costa Di Sedano

1 Cipollotto

3 Peperoncini verde

50 ml Olio Extravergine D’Oliva

1 mazzetto Prezzemolo

4 foglie Basilico

Aceto

Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di bulgur, cominciate dal bulgur seguendo le indicazioni sulla confezione, la quantità d’acqua varia in base alla dimensione del bulgur.

Generalmente le quantità di acqua e bulgur sono uguali.

Versate l’acqua in una pentola, 200 ml d’acqua in questo caso, e portatela a bollore, salate e unite il bulgur.

Fate cuocere 6-8 minuti fin quando tutta l’acqua sarà assorbita, mescolando di tanto in tanto, lasciate riposare 10′ dopo la cottura.

Lavate e mondate tutte le verdure. Tagliate i pomodori a pezzi piccoli, il cetriolo a cubetti, il sedano e il cipollotto a rondelle.

Denocciolate le olive e tagliatele a rondelle.

Tritate finemente il prezzemolo. In un’insalatiera mettete il bulgur, le verdure, i ceci lessi, qualche foglia di basilico, il prezzemolo, l’olio, un po’ di sale e un po’ di aceto.

Mescolate bene, assaggiate ed eventualmente regolate di sale e di aceto.

Conservate in frigo coperto con pellicola fino al momento di servire.

Note

Questa insalata si conserva in frigo chiusa in un contenitore ermetico per 2-3 giorni, unendo sale e aceto solo al momento di consumarla.