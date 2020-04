L’insalata di carciofi crudi è un contorno relativamente veloce da preparare, basta solo avere l’accortezza di scegliere carciofi di piccole dimensioni, sodi e con le foglie ben chiuse, in questo modo, dopo la pulizia, avrete dei cuori di carciofo particolarmente teneri e perfetti per essere gustati crudi.

In questa ricetta i carciofi crudi vengono tagliati a fettine sottilissime e mescolati con gherigli di noce, pezzetti di sedano e scaglie di parmigiano, l’insalata viene poi condita con olio e aceto balsamico.

L’insalata di carciofi crudi con parmigiano e noci si prepara in poco più di dieci minuti ed è perfetta per un pranzo veloce e leggero o come contorno sfizioso.

Potete arricchire l’insalata anche con dei crostini di pane. Vi basterà tagliare del pane a pezzetti e farlo rosolare in una pentola antiaderente con un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Tempo di preparazione

15 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

4 Carciofi

4 Gambi Di Sedano bianco

Noci gherigli

Parmigiano Reggiano

Olio Extravergine D’Oliva

Aceto Balsamico

Sale Fino

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare l’insalata di carciofi crudi pulite i carciofi eliminando le foglie esterne più dure e le spine.

Divideteli a metà ed eliminate la peluria interna. Tagliateli quindi a fettine sottilissime, mettendoli man mano in acqua acidulata con succo di limone, in modo da non farli annerire.

Eliminate i filamenti più duri del sedano e tagliate anch’esso a fettine sottili.

Asciugate bene i carciofi e metteteli in una ciotola assieme al sedano.

Condite con olio, aceto balsamico, sale e pepe e mescolate.

Dividete in due piatti e completate con gherigli di noce spezzettati e scaglie di Parmigiano.