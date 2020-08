L’ insalata di farro con salmone affumicato e avocado è il piatto perfetto per la stagione estiva, poco elaborata, semplice, fresca, ricca di vitamine e sali minerali, può anche essere preparata in anticipo e servita poi per cena o da portare in ufficio per un pasto completo e bilanciato o perché no, da gustare in spiaggia sotto l’ombrellone.

Questa ricetta è fresca, colorata e molto gustosa, l’avocado tagliato a pezzi si sposa in modo perfetto con il salmone affumicato, i pomodorini datterini e la cipolla rossa completano al meglio l’insalata aggiungendo una nota acidula perfetta per ripulire il palato dalla grassezza del pesce e dell’avocado.

L’insalata di farro con salmone affumicato e avocado richiede pochissimo sforzo ai fornelli, basta semplicemente lessare il farro e poi condirlo con le verdure, l’avocado e il salmone tagliato a striscioline, il tipico piatto in grado di conquistare tutti.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

280 g Farro perlato

300 g Pomodorino datterini

1 Avocado

200 g Salmone affumicato

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di farro con salmone affumicato e avocado, lessate il farro, raffreddatelo sotto l’acqua corrente, scolatelo bene e tenetelo da parte.

Lavate i pomodorini e tagliateli in quattro. Tagliate finemente la cipolla rossa.

Sbucciate l’avocado, eliminate il nocciolo e tagliate la polpa a pezzettini. Ricavate delle striscioline dal salmone affumicato.

Riunite tutti gli ingredienti in una ciotola, condite con olio e pepe, regolate di sale se necessario. Lasciate riposare in frigo per almeno 30 minuti e servite.