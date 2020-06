L’insalata fredda di farro è un primo piatto tipicamente estivo, che ha però davvero tutto per essere considerato un piatto unico, oltre al farro, contiene la giusta dose di proteine con la presenza dei ceci, un pesto di pomodorini secchi che gli dà carattere e una nota di freschezza grazie alla buccia di limone grattugiata, se volete potete arricchirla poi con scaglie di grana o pomodorini tagliati a metà.

Una ricetta che si presta ad essere servita come versione pret à porter in un barattolo e assemblata a strati, bella da vedere e facile da trasportare.

Il farro è un cereale dalle mille proprietà, ricco di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti, ferro e calcio ed è il cereale con il maggior contenuto di proteine, inoltre è estremamente versatile, oltre ai primi piatti si presta per preparare sfiziosi antipasti, secondi piatti e perfino dolci, ne esistono tre varietà, il monococco, il dicocco, il più venduto e consumato in Italia e il farro spelta.

Le varietà esistenti sono moltissime, quello di Monteleone di Spoleto in Umbria, o quello dei Monti Lucretili e di Acquapendente in Lazio e quello IGP della Garfagnana, decisamente il più famoso.

Questo cereale era già molto popolare nell’Antica Roma, per preparare il pane e come base di una sorta di polenta, era usanza che le coppie di neosposi offrissero, come tributo a Giove, proprio il Libum Farreum, una sorta di pane senza lievito, a metà tra un pane azzimo e una piadina, preparata con farro spelta.

Persino Dante Alighieri, cita il farro, nel XIII canto dell’Inferno della Divina Commedia, paragonando la trasformazione dell’anima alla germinazione del farro.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farro

200 g Ceci lessi

1 foglia Alloro

8 pomodori secchi

1 cucchiaino scorza di limone

4 cucchiai Acqua

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Rucola

Origano fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta insalata di farro fredda, preparate il pesto di pomodori secchi frullando i pomodori secchi con l’acqua, emulsionate con l’olio a filo e profumate con la buccia di limone.

In una padella fate insaporire in olio i ceci precedentemente lessati insieme alla foglia di alloro e a qualche foglia di origano fresco.

Cuocete il farro secondo le indicazioni, per un farro perlato ci vorranno all’incirca 25 minuti.

Scolatelo e conditelo con il pesto di pomodori secchi.

Procedete all’assemblaggio dei barattoli di insalata: mettete alla base la rucola, il farro, i ceci e ancora il farro.

Concludete con una bella grattugiata di scorza di limone.