L’ insalata di orzo fredda è un primo piatto fresco, leggero e gustoso, da gustare freddo o temperatura ambiente si presta bene ad essere personalizzato con le verdure che più preferite e che la stagionalità vi suggerisce.

Una ricetta equilibrata e completa, verdure croccanti e orzo a sostituire la classica pasta, perfetta anche per la pausa pranzo al lavoro.

Queste sono le ultime giornate calde, le ultime giornate in cui si ha voglia di piatti leggeri, cucinati velocemente, preparati in anticipo e serviti a temperatura ambiente o addirittura freddi.

Le insalate sono le protagoniste in assoluto della nostra tavola, che siano di verdura, di frutta, di pasta o cereali poco importa, soddisferanno sempre e comunque il nostro palato e la nostra voglia di leggerezza.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Orzo

2 Zucchine

4 Pomodori

150 g Olive nere

Succo di Limone

Basilico

Timo fresco

Origano fresco

Erba Cipollina

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

1 Carota

1 Costa Di Sedano

1/2 Cipolla

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di orzo fredda, lessate in acqua salata l’orzo secondo i tempi indicati sulla confezione, scolatelo, passatelo sotto l’acqua fredda, mettetelo in una ciotola e condite con l’olio evo.

Preparate il trito di erbe aromatiche e aggiungetelo nella ciotola dell’orzo, mescolate per profumare l’orzo uniformemente.

Aggiungete alla preparazione anche il succo di mezzo limone.

Preparate una mirepoix con la carote, la costa di sedano e la cipolla. Tagliate a piccoli cubetti le zucchine e fatele saltare in padella con l’olio e le verdure, cuocete a fiamma moderata per 15 minuti.

Quando le zucchine sono pronte, lasciatele raffreddare e solo allora unitele all’orzo insieme ai pomodori e alle olive tagliate a rondelle.

Mescolate il tutto, coprite la ciotola con la pellicola e fate riposare l’insalata affinché si insaporisca. Servite con un filo d’olio e decorate con foglie di basilico.