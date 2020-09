L’ insalata di pasta autunnale, servita nella zucca, è un piatto sano e genuino, realizzato con tante verdure ed ingredienti di stagione che, oltre a soddisfare il palato, soddisfa anche la vista.

Una ricetta semplice che rispetta la stagionalità, con materie prime di qualità lavorate appena raccolte nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, un primo piatto adatto non solo a gite fuori porta ma anche a pranzi in ufficio, da preparare in anticipo e gustare al momento.

Per arricchire l’insalata di pasta autunnale e renderla un piatto unico completo ed equilibrato, abbiamo inserito i fagioli tondino, delicati, si sposano perfettamente con il sapore delle altre verdure fresche di stagione; mentre per dare sapore abbiamo realizzato una salsa a base di pomodori secchi sott’olio.

In questo periodo la natura dia il meglio di sé, il panorama autunnale dai colori caldi regala un’atmosfera unica alle passeggiate fuori casa che trasmette gioia e serenità, quindi quale momento migliore per godersi un bel pic-nic all’aria aperta?

In qualsiasi luogo si decida di fare il pic-nic, mare, montagna, campagna o semplicemente nel parco cittadino, l’importante è che venga preparato con cibi sani e di stagione.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per l’insalata di pasta

180 g Pasta corta

150 g Cavolfiori

100 g Fagiolini

1 vasetto Fagiolo Tondino

Per il condimento

1 vasetto Pomodoro Secchi sott’olio

12 foglie Basilico

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

Per la zucca al rosmarino

150 g Zucca

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

1 rametto Rosmarino

1 pizzico Sale

1 pizzico Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di pasta autunnale, preparate la zucca. Potete utilizzare 4 piccole zucche monoporzione o una zucca grande che riesca a contenere tutta l’insalata di pasta, procedendo nel seguente modo: lavare bene la zucca, tagliarla in orizzontale ad un’altezza di circa 2/3 e togliete con un cucchiaio all’interno semi e filamenti.

Scavate l’interno della polpa della zucca con uno scavino di quelli che si utilizzano per ricavare delle palline da melone ed anguria.

A questo punto pesate 150 g di polpa ed utilizzatela per la ricetta.

La restante potete conservarla in frigorifero ed utilizzarla per preparare quello che preferite, vellutate, gnocchi, risotto o una squisita torta per il pic-nic.

In una padella scaldate l’olio con lo spicchio d’aglio in camicia, aggiungete la zucca tagliata a cubetti con un rametto di rosmarino. Fate cuocere a fiamma vivace per 5/10 minuti, sino a quando la zucca diventa morbida ma ancora bella consistente, mescolando ogni tanto perché non si attacchi al fondo. Salate, pepate e spegnete la fiamma.

Fate cuocere la pasta corta che preferite (meglio utilizzare piccoli formati) bene al dente in abbondante acqua bollente salata. Scolatela, fatela raffreddare velocemente e conditela con la zucca precedentemente preparata.

Dopo averli lavati fate cuocere a vapore i fagiolini e 150 g di cavolfiore. Preparate il condimento frullando i pomodori secchi sgocciolati con 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, le foglie di basilico lavate ed asciugate ed un pizzico di sale.

Infine aggiungete alla pasta i fagioli, i fagiolini ed il cavolfiore e condite con la salsa di pomodori secchi e basilico. Trasferite la pasta al momento di servirla nel contenitore precedentemente preparato con la zucca.