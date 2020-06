L’insalata di pasta integrale è uno di quei piatti perfetti per la stagione estiva che sta arrivando, da consumare tiepida o fredda, si fa in poco tempo e con pochi ingredienti, tipicamente mediterranei, pomodori, basilico, olive e mais, per un piatto vegano, ricco di colore ma anche di vitamine e fibre, grazie alla scelta della pasta integrale, che sarà più digeribile e più leggera, perfetta anche per chi segue regimi alimentari ipocalorici.

Una ricetta ideale per una cena leggera o per pic-nic in spiaggia, fate solo attenzione alla cottura della pasta, ricordate infatti, che finirà la sua cottura nella ciotola quindi meglio toglierla un paio di minuti prima del tempo, per averla cotta alla perfezione.

Le insalate di pasta sono, nel nostro paese, un modo estivo per declinare il piatto nazionale, ottime come svuotafrigo, che sia calda o fredda è impensabile per molti italiani, non consumare pasta almeno una volta al giorno, ma se pensate che sia un’usanza solo nostra, quella di servire la pasta in insalata, quindi fredda, be allora vi assicuriamo siete fuori strada, in Inghilterra uno dei piatti estivi più gettonati è l’insalata di maccheroni, la macaroni salad, servita fredda, ovviamente a base di maccheroni, si prepara con cipolle crude, aneto o cetrioli sottaceto e sedano conditi con sale, pepe e maionese, si maionese, ma se non questo non bastasse aggiungiamo che viene preparata per accompagnare pollo fritto o comunque come contorno durante le grigliate.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

350 g Pasta integrale corta

250 g Pomodorini

15 Olive nere denocciolate

120 g Mais in scatola sgocciolato

Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di pasta integrale lavate e tagliate i pomodorini in 4 parti, creerete così degli spicchi.

Tagliate le olive nere a metà.

Sgocciolate e sciacquate il mais.

Unite mais, pomodorini, olive e foglie di basilico tritate in una ciotola e condite con sale e olio, mescolate bene e riponete in frigorifero.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela 2 minuti prima del tempo di cottura prevista e unitela alla ciotola con il condimento.

Lasciate raffreddare l’insalata di pasta integrale per minimo due ore in frigorifero.

Servite con un filo d’olio e basilico fresco.