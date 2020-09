La insalata di patate e avocado alla messicana è una preparazione tipica della cucina del Mexico, fresca e veloce, per un contorno diverso dalla classica insalata.

Patate lesse insaporite dall’avocado e dalla senape, questa ricetta è facile da preparare ed è molto saporita.

Potete preparare in anticipo l’insalata di patate alla messicana e portarla in tavola dopo averla fatta acclimatare per una mezz’oretta circa.

E’ ideale per accompagnare piatti a base di carne o pesce.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Patate

2 Avocado

1 Limone il succo

1 cucchiaio Senape

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di patate e avocado alla messicana, lessate le patate in abbondante acqua salata. Eliminate la buccia e tagliatele a fette spesse circa 1 cm.

Trasferite le patate in una terrina, pulite l’avocado e tagliate la polpa a dadini. Unite l’avocado alle patate e condite il tutto con il succo di limone

Preparate l’emulsione per condire l’insalata mescolando la senape con l’olio extravergine d’oliva. Sbattete energeticamente la salsa con un frustino e conditela con sale e pepe.

Condite l’insalata di patate e avocado con la salsa alla senape. Servitela immediatamente o fatela insaporire in frigo.