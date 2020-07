L’insalata di pesche, pomodorini, olive nere e feta è un contorno fresco ed estremamente nutriente, dai tipici sapori mediterranei.

Oltre ad essere un goloso contorno, questa ricetta si presta anche come piatto unico da consumare in queste caldissime giornate estive, magari accompagnata da un paio di fettine di pane croccante.

In questa insalata estiva si crea un piacevole gioco di contrasti, di sapori, di consistenze e anche di colori: la dolcezza delle pesche nettarine e della valeriana si contrappone alla sapidità della feta e al sapore piacevolmente amarognolo delle olive nere; la morbidezza, quasi pastosa, della feta si contrappone alla croccantezza dei pomodorini datterini e della valeriana; e nel piatto poi si rincorrono il verde e il rosso, il bianco e il nero violaceo, in un turbinio che rende questa insalata davvero speciale.

Per quanto riguarda il condimento, abbiamo preferito stare sul semplice: soltanto un filo d’olio extravergine di oliva a crudo, dell’aceto balsamico tradizionale di Modena e qualche fogliolina di basilico fresco – non abbiamo aggiunto sale visto che la feta ha già di suo una forte sapidità, così come le olive nere sotto salamoia.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Pomodorino datterino

60 g Insalata valeriana

200 g Feta

3 Pesche nettarine

100 g Olive nere

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Aceto Balsamico tradizionale

5 foglie Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta della insalata di pesche, pomodorini, olive nere e feta, lavate i pomodorini, le pesche e l’insalata.

Tagliate a metà i pomodorini, a fettine le pesche e a dadini la feta.

In una ciotola capiente unite la valeriana, i pomodorini e le pesche tagliate, la feta e le olive nere. Condite con olio EVO e a ceto balsamico seguendo le dosi indicate o il vostro gusto.

Fate tostare un paio di fette di pane e servitele con l’insalata.