Durante la stagione estiva le insalate sono perfette per un pranzo fresco e nutriente e l’insalata estiva con frutta fresca è perfetta perché abbina alle vitamine e ai sali minerali delle verdure, anche quelli della frutta

Aggiungendo poi qualche fiocco di formaggio fresco, come la robiola, il primo sale, la ricotta o il caprino e un po’ di frutta secca come nocciole, noci o mandorle questa ricetta si trasformerà in un delizioso piatto unico, fresco, leggero ma anche gustoso e completo e cosa da non trascurare è il fatto che è semplicissima da preparare.

Fresca, leggera e velocissima da preparare, questa insalata è un concentrato di vitamine e sali minerali.

È un piatto fresco, perfetto per le giornate primaverili e i primi caldi estivi. Potrebbe accompagnarvi in un pic nic all’aria aperta o magari diventare il vostro pranzo in ufficio. Servito in piccole ciotoline o magari un barattolo diventa un’idea carina anche per un buffet leggero e sfizioso.

Quale sia l’origine dell’insalata ancora non è cosa nota, senza dubbio era già un’usanza tipica dei Romani, che ne coltivavano di diverse varietà e colori.

Questo piatto è talmente diffuso che le sue varianti e abbinamenti sono ormai moltissime, la più nota è senza dubbio la Caesar salad, inventata da Cesare Cardini, ristoratore emigrato negli Stati Uniti, che la preparò per la festività del 4 luglio 1924.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

200 g Insalata mista

100 g Formaggio Fresco

2 Pesche Noci

3 Albicocche

8 Fragole

8 Pomodori Ciliegini

1 Mela verde

1 pugno Nocciola

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Aceto Balsamico

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata estiva con frutta fresca, lavate tutta la frutta, l’insalata e i pomodorini, e asciugate con un foglio di carta assorbente.

Tagliate a fettine la mela e le fragole. Tagliate in quattro i pomodorini. Infine tagliate a cubetti le albicocche e le pesche.

Preparare la vinaigrette emulsionando in una ciotolina l’olio, un pizzico di sale e l’aceto balsamico.

In una ciotola aggiungete l’insalata, la frutta e i pomodorini e condite l’insalata con la vinaigrette.

Disponete nei piatti aggiungendo ciuffetti di formaggio morbido, e qualche nocciola.