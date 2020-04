L’insalata con fave e pecorino più che una vera e propria ricetta, è semplicemente un modo diverso di gustare i baccelli, in Toscana generalmente i baccelli appena raccolti, quindi freschi e croccanti, si sbucciano direttamente in tavola, e si mangiano accompagnati da una fetta di pane con l’olio.

Questa ricetta ha gli stessi ingredienti semplicemente viene presentata in un modo più pratico e bello da portare in tavola, ma sempre mantenendo inalterata la freschezza e la bontà dei baccelli appena raccolti.

Potete anche conservare i baccelli sgusciati in congelatore, in modo da poter gustare quest’insalata in qualsiasi momento vogliate.

Tempo di preparazione

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Fave sbucciate

100 g Formaggio pecorino

150 g g Pane toscano macinato a pietra

q.b. Olio extravergine di oliva

q.b. Sale integrale

q.b. Menta foglie fresche

q.b Pepe nero

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata fave e pecorino, in una ciotola riunite le fave sbucciate.In una ciotola riunite le fave sbucciate.

Tagliate il pecorino a fette di mezzo centimetro quindi riducetelo a dadini.

Tagliate le fette di pane a dadini e tostatele in padella.

Dopo che avranno iniziato a tostarsi aggiungete un giro di olio e continuate a saltarle in padella per 1 minuto.

Riunite gli ingredienti in una boule, fave pecorino e pane, aggiungete le foglie di menta sminuzzate, aggiustate di sale e aggiungete un filo d’olio.

Spolverate con una grattata di pepe nero e servite la vostra insalata fredda.