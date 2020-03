Gli involtini di pancarrè al forno sono degli stuzzichini golosissimi e versatili che si possono farcire in mille modi, seguendo i gusti e la fantasia del momento.

Prosciutto cotto e formaggio è un classico intramontabile, una ricetta che senza dubbio piacerà moltissimo anche ai bambini. Nulla vi vieta però di usare salumi vari, scamorza affumicata, salsa di pomodoro e spezie varie. Il risultato sarà sempre gustoso e sfizioso.

Potete preparate gli Involtini di pancarrè al forno per le feste dei bambini, per un buffet o come antipasto veloce, anche se è un piatto che farà felice i bambini sappiamo con certezza che saranno molto apprezzati anche dagli adulti.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

3 fette Pancarrè morbido

3 fette Prosciutto Cotto grandi

Emmental

1 Uovo

50 ml Latte

Pangrattato

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta degli involtini di panncarrè al forno prendete le fette di pancarrè e appiattitele un pochino con l’aiuto di un matterello.

Tagliate ciascuna fetta a metà. Su ogni metà mettete 1/2 fetta di prosciutto cotto e un paio di listarelle di formaggio emmental. Arrotolate delicatamente il pancarrè, partendo dal lato dove avete messo il formaggio.

Sbattete l’uovo e aggiungetevi il latte.

Mettete qualche cucchiaio di pangrattato in un piatto piano.

Passate velocemente ogni involtino nell’uovo con il latte e poi nel pangrattato.

Rivestite una teglia con la carta forno e spennellate la superficie con un filo d’olio evo. Poggiate gli involtini sulla carta forno e poi irrorate con un filo d’olio.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per una quindicina di minuti. Abbiate l’accortezza di voltare gli involtini a metà cottura per farli dorare in modo uniforme.

Servite preferibilmente tiepidi.

Note

Usate un formaggio filante compatto (tipo scamorza o galbanino), non uno acquoso come la mozzarella.

La cottura al forno rende gli involtini di pancarrè leggeri e digeribili.

Questa è una ricetta base, che potete personalizzare secondo i vostri gusti ed esigenze del momento.