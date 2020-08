La kinder fetta al latte, è una merenda golosa e fresca, molto simile al famoso noto dolcetto che si trova al supermercato, due strati di pan di spagna al cacao soffice racchiudono una crema al latte semplice e deliziosa.

Preparare questa ricetta è facilissimo, pochi e semplici passaggi e un riposo in freezer, per poter affettare agevolmente la tortina e sarete pronti ad addentare il dolce, potete anche decidere di preparare la torta il giorno prima, lasciarla in frigo per tutta la notte, per poi affettarla il giorno successivo. in questo modo potete saltare il passaggio nel congelatore.

Potete servire la kinder fetta al latte homemade ai vostri bambini per colazione o per la merenda, gli regalerete uno sfizio genuino e sano.

Noi abbiamo utilizzato la panna vegetale già zuccherata, ma nulla vieta di usare la panna fresca, in questo caso, aumentate il latte condensato a 120 g oppure unite un paio di cucchiai di zucchero a velo quando montate la panna.

Per una merenda con gli amichetti dei vostri bambini, tagliate una striscia di carta forno, avvolgete la tortina solo al centro e annodate con un po’ di spago oppure un bel nastrino. Ciascun piccolo ospite avrà un dolcetto goloso e bello da vedere.

Questa merendina, amata da tutti coloro che sono stati bambini negli anni ’90 ha significa per l’azienda creatrice una vera rivoluzione, prima di allora non esistevano merendine da tenere in frigorifero, fresche, pensate appositamente per il periodo estivo, tra le prime anche a non annoverare nei suoi ingredienti conservanti o additivi chimici, una vera svolta per i bambini di quegli anni, ad accompagnare questa pioniera della merenda anche la versione fresca della torta paradiso e un’altra tortina glassata al cioccolato.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

5 Uova

125 g Zucchero

75 g Farina 00

30 g Cacao amaro

8 g Lievito per dolci

300 g Panna vegetale già zuccherata

80 g Latte Condensato

1 cucchiaio Miele

Preparazione

Per preparare la ricetta della kinder fetta al latte, separate gli albumi dai tuorli e mettete in due ciotole diverse. Togliete 2 cucchiai di zucchero dal totale e aggiungeteli agli albumi.

Montate a neve fermissima e mettete da parte. Montate i tuorli con il restante zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio.

Aggiungete la farina, il cacao e il lievito setacciati al composto di tuorli e zucchero.

Mescolate con una spatola oppure una frusta a mano e per agevolare l’operazione, unite 2 cucchiaiate di albumi montati.

Per ultimo, incorporate con delicatezza gli albumi montati a neve, mescolando con una spatola, con movimenti dal basso verso l’alto.

Versate sulla placca del forno rivestita con carta forno e livellate bene.

Cuocete in forno preriscaldato a 170° per 7, massimo 10 minuti.

Sfornate la base quando è completamente raffermata e il dito non affonda quando la toccate in superficie.

Non fatela cuocere troppo. Lasciate raffreddare completamente.

Nel frattempo, preparate la farcia. Montate a neve ferma la panna e poi unite delicatamente il latte condensato e il miele.

Dividete la torta a metà e ricoprite una delle due metà con la farcia.

Sovrapponete l’altra metà della base, premete leggermente, coprite e mettete in freezer per un’oretta.

Questo passaggio serve per far rapprendere bene la farcia, per agevolare il taglio.

Una volta raffreddata. tagliate i bordi esterni alla tortina. Usate un coltello non seghettato e pulite la lama dopo ogni taglio.

Ora tagliate la torta a metà nel senso verticale e poi tagliate orizzontalmente per formare le tortine classiche.

Dovreste ottenere dalle 10 alle 12 barrette, a seconda di quanto le vogliate grandi.

Conservate in frigo e servite la kinder fetta al latte fredda.