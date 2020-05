La lasagna fritta è una versione golosissima della pasta ripiena più amata in Italia e all’estero.

Un finger food adatto ad una cena in piedi o ad un buffet, una ricetta sfiziosa e semplice da portare in tavola nei pranzi più importanti.

Un’idea carina per riciclare la sfoglia avanzata a Carnevale, ripiena di prosciutto cotto, provola affumicata e carciofi di stagione.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Lasagne

400 g Prosciutto Cotto Beretta per toast

250 g Provola affumicata a fette

3 Carciofi

1 spicchio Aglio

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 Uova

1 Limone

1 cucchiaio Parmigiano grattugiato

Olio Di Semi Di Arachide

Q.B. Farina

Farina di mais per impanatura o pane grattugiato

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della lasagna fritta cuocere le sfoglie di lasagna per la metà del tempo indicato sulla confezione in acqua bollente salata.

Metterle ad asciugare su un canovaccio pulito.

Pulire i carciofi, lasciando solo il cuore, tagliarli a spicchi e lavarli in acqua acidulata con succo di limone.

Mettere l’aglio e i 4 cucchiai di olio in una padella e farli rosolare, aggiungere i cuori di carciofo asciugati e cuocere per 5/6 minuti.

Aggiustare di sale e pepe e tenere da parte.

Dividere la sfoglia di lasagna in due per la lunghezza e adagiare su ogni metà di sfoglia una fetta di prosciutto, una fetta di provola e uno spicchio di carciofo.

Arrotolare la lasagna su se stessa partendo dal lato corto.

Proseguire così fino a terminare gli ingredienti.

Sbattere le uova con un pizzico di sale, pepe e il parmigiano.

Impanare la lasagna passandola prima nella farina, poi nelle uova ed infine nella farina di mais.

Cuocere la lasagna in olio profondo a 180° fino a che risulta dorata.

Scolare su carta assorbente e servire calda accompagnata con del sugo di pomodoro o salsa allo yogurt.