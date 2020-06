La lasagna zucca e salsiccia è una variante della classica lasagna alla bolognese, conosciuta in tutto il mondo, in questa versione niente ragù di carne e pomodoro, ma crema di zucca, salsiccia croccante, mozzarella ed emmental a legare il tutto, un piatto importante perfetto per il pranzo della domenica.

Una ricetta semplice da fare, saporita e gustosa, la dolcezza della zucca viene bilanciata dalla sapidità della salsiccia che viene rosolata e resa croccante, per velocizzare la preparazione potete usare alcuni ingredienti già pronti, facilmente reperibili nei supermercati, ad eccezione della besciamella, da fare rigorosamente in casa in pochissimi passaggi.

Di lasagne si trovano traccia già in epoca greco-romana, il nome lasagne sembrerebbe proprio avere una doppia derivazione, dal latino làganum e dal greco antico làganon, che significa floscio, molle, ad indicare gli strati di pasta morbida sovrapposti e farciti, tra le fonti più illustri che parlano di questa tipologia di pasta troviamo Orazio che le menziona nelle Satire e Marco Gavio Apicio, che parla della lasagna nel De re coquinaria, l’impasto andava bollito e poi fritto.

Per poter trovare una versione della lasagna così come la conosciamo oggi bisogna invece aspettare il XIII/XIV secolo, dove in un ricettario anonimo a Napoli, si trova una ricetta che prevede la cottura della sfoglia in acqua e poi farcita con vari sughi, così come la prepariamo ora, da questa le varianti di questo piatto si sono susseguite e adattate in base al periodo e soprattutto alla zona in cui veniva preparata, in modo da adattarla agli ingredienti presenti sul proprio territorio.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 90 minuti

Tempo totale: 110 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

500 g Lasagne in sfoglia

500 g Zucca peso al netto degli scarti

350 g Salsiccia fresca

100 ml Latte

200 g Mozzarella

80 g Emmental

50 g Parmigiano grattugiato

1 rametto Rosmarino

1/2 Cipolla

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta della lasagne zucca e salsiccia pulite la zucca, tagliatela a cubetti grandi e mettetela dentro una pentola capiente ed antiaderente con la cipolla tagliata e un rametto di rosmarino.

Salate e mettete la pentola sul fornello facendo stufare la zucca a fiamma bassa per 45 minuti con coperchio.

Girate di tanto in tanto per non farla attaccare.

Una volta che sarà completamente disfatta, eliminate il rametto di rosmarino e frullate il tutto con il latte.

Mescolate la besciamella alla crema di zucca e mettete da parte. In una padella fate rosolare la salsiccia sbriciolata con un cucchiaio di olio fino a che risulterà cotta

Scottate in abbondate acqua salata la sfoglia per la lasagna e lasciate asciugare su un panno pulito. Tagliate a dadini l’emmental.

Prendete una pirofila da forno e sporcate il fondo con la crema di zucca.

Fate un primo strato con le sfoglie di lasagna, aggiungete altra crema di zucca, la salsiccia sbriciolata, la mozzarella a pezzi e l’emmental a dadini.

Ricoprite di nuovo con la sfoglia e ricominciate fino ad esaurire gli ingredienti.

Sull’ultimo strato mettete solo la crema di zucca, la mozzarella e spolverate con il parmigiano grattugiato.

Passate in forno caldo a 180 gradi per 45 minuti, con l’accortezza di accendere il grill gli ultimi 15 minuti in modo da ottenere una crosticina appetitosa.

Sfornate e aspettate 20 minuti prima di tagliare, così la lasagna risulterà più compatta.

Note

Tagliate la mozzarella e mettetela a riposare dentro uno scolapasta in frigo almeno un paio di ore prima di utilizzarla, in questo modo perderà parte del suo liquido e non lo rilascerà in cottura.