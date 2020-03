Le lasagne di patate sono un primo piatto molto appetitoso e semplice da realizzare, abbiamo sostituito le classiche sfoglie di pasta all’uovo con degli strati di patate tagliate sottili con una mandolina,un piatto da portare in tavola nelle grandi occasioni o anche semplicemente per il pranzo della domenica.

Questa ricetta viene preparata in maniera classica, proprio come fosse una normalissima lasagna, un ragù di carne fatto a regola d’arte, besciamella e qualche tocchetto di mozzarella per rendere il tutto più goloso, qualora ce ne fosse bisogno.

Proprio come una lasagna classica poi, potrete prepararla in anticipo e lasciarla riposare coperta in frigo fino al momento di infornare quando ci sarà bisogno.

Tempo di preparazione

25 minuti

Tempo di cottura

1 ora

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

800 g Patate già pelate

200 g Mozzarelle

250 Besciamella

1 Carota

1/2 Cipolla

1 Costa Di Sedano

300 g Macinato misto

500 g Polpa Di Pomodoro

1 bicchiere Vino Bianco

Olio Extravergine D’Oliva

30 g Parmigiano grattugiato

Sale Fino

Pepe Nero macinato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle lasagne di patate preparate il ragù pulendo e tagliando a tocchetti la cipolla, la carota e il sedano.

In una pentola capiente fate un paio di giri con l’olio e aggiungete la dadolata di verdure.

Sgranate il macinato ed aggiungetelo al soffritto. Appena i succhi della cane si saranno asciugati, bagnate con il vino.

Quando anche il vino sarà evaporato unite il pomodoro, salate, pepate e lasciate cuocere a fiamma bassa per quarantacinque minuti.

Pelate e tagliate in maniera sottile le patate con una mandolina.

Sciacquate le patate e ponetele in una pentola con abbondante acqua salata e mettete sul fuoco.

Appena l’acqua comincia a bollire, attendete cinque minuti, quindi spegnete e scolate.

Fate freddare le fette di patate.

Quando il ragù sarà pronto, sporcate il fondo della pirofila dove preparerete la lasagna con il pomodoro.

Formate uno strato di patate e ricoprite con il ragù e la besciamella.

Distribuite la mozzarella sbriciolata e proseguite a strati nella stessa maniera fino a che avrete esaurito tutti gli ingredienti.

Sulla superficie spolverate il parmigiano ed infornate a 200 gradi per 45 minuti.

Trascorso questo tempo infilzatela con i rebbi di una forchetta e, se le patate risultano abbastanza morbide, spegnete o proseguite ancora qualche minuto con la cottura.

Una volta pronta sfornate la lasagna di patate e lasciatela riposare per una decina di minuti prima di servire, risulterà più gustosa e compatta al taglio.