Cosa c’è di più irresistibile per i bambini di un bel lecca-lecca fatto in casa colorato? Ne mangiano uno e già ne vorrebbero un altro. Chi è genitore sa bene che, molto spesso, quegli sfiziosi lecca-lecca industriali contengono additivi e coloranti, che non sono proprio un toccasana per i nostri bambini. E’ anche vero che un dolcetto ogni tanto ci sta! Ma una soluzione, un compromesso, c’è!

I lecca-lecca, belli, colorati e anche buoni, si possono fare in casa, con una ricetta molto semplice e veloce, partendo da pochissimi ingredienti, che di sicuro non mancheranno nella vostra dispensa.

Servirà uno sciroppo da realizzare con dello zucchero (meglio se di canna; con lo zucchero semolato il risultato sarà, però, sicuramente più pulito) e del succo di arancia o limone o di qualsiasi succo di frutto (100% frutta e biologico), degli stecchini e poi tanta fantasia e divertimento.

Potete anche sostituire i succhi con un concentrato di camomilla o di orzo e utilizzare anche un po’ del miele con lo zucchero.

La preparazione di questi lecca-lecca può diventare anche un bellissimo gioco da fare con i vostri bambini, un gioco divertente ed educativo.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

100 ml di spremuta Arance o limone o altro succo di frutta bio

200 g Zucchero Di Canna o semolato

1 cucchiaio Olio Di Semi Di Arachide facoltativo

12 Bastoncini Da Gelato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei lecca-lecca fatti in casa, filtrate il succo e versatene 100 ml in un pentolino insieme allo zucchero.

Portate a bollore, a fuoco basso, e fate sciogliere molto bene lo zucchero. Lasciate raddensare, mescolando spesso.

Se avete un termometro per dolci, la temperatura perfetta è tra i 150°C-155°C, altrimenti fate una prova, versando una goccia di caramello sulla carta forno: se si rapprende senza scivolare significa che è pronto, altrimenti rimettetelo sul fuoco per qualche altro minuto.

Prendete un foglio di carta forno ponetela su un piano: per un miglior distacco dei lecca-lecca, ungetela leggermente con un po’ di olio.

Versate un po’ di caramello sulla carta forno, formando dei dischetti distanziati tra loro e date la forma che preferite, aiutandovi con una spatola di metallo o la lama di un coltello.

Prima che si solidifichino, prendete i bastoncini e inseriteli, con una leggera pressione, per circa 1/3 della loro lunghezza, roteandoli nel caramello.

Lasciate raffreddare per amento 30 minuti e poi staccateli dal foglio.

Avvolgeteli in sacchetti di cellophane per alimenti, o carta forno, e fermateli con un nastrino.

Conservateli in luogo asciutto.