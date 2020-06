La macedonia con crema di avocado e frutta mista è perfetta per le vostre colazioni in vacanza, o per una merenda sana e gustosa, un fine pasto semplice, leggero e decisamente sfizioso grazie alla crema di avocado, che rende il tutto molto più goloso.

In questa ricetta infatti la macedonia tradizionale viene in questo caso arricchita da una crema di avocado, fatta con il latte di mandorla, che regala un tocco esotico ed insolito alla preparazione.

Noi abbiamo scelto di utilizzare mango, pesca, uva e mirtilli, ma potete sbizzarrirvi come più vi piace, scegliendo anche melone, anguria, papaya, cocco, banana o altri frutti esotici che riuscite a trovare.

Per la crema di avocado abbiamo usato il latte di mandorla, che da un sapore leggermente tostato, ma potete anche utilizzare quello di cocco, che è perfetto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Avocado

1 Mango

2 Pesche

4 cucchiai Mirtilli Freschi

20 Acini D’Uva

2 cucchiai Zucchero

300 ml Latte Di Mandorla

1 Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta macedonia con crema di avocado, tagliate a metà l’avocado, eliminate il nocciolo e prelevate la polpa con l’aiuto di un cucchiaio.

Frullate la polpa dell’avocado con lo zucchero, il succo del limone e il latte di mandorle, fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Mettete da parte.

Sbucciate il mango e tagliatelo a pezzettini, eliminando il nocciolo. Lavate le pesche e tagliatele prima a spicchi e poi a tocchetti.

Lavate le pesche e tagliatele prima a spicchi e poi a tocchetti. Lavate ed asciugate i mirtilli e gli acini d’uva.

Disponete la frutta nelle ciotoline e servite con accanto la crema di avocado, in cui intingerete la vostra macedonia.