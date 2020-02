La macedonia di frutta invernale è un’insalata di frutta fresca, semplice e velocissima da preparare, arricchita con golosa frutta secca: noci, mandorle e nocciole.

E’ una ricetta ottima dopo cena ma è anche perfetta come merenda o spuntino sano e leggero.

Potete utilizzare la frutta fresca di stagione e la frutta secca che preferite per preparare questa ricetta o accompagnarla con qualche cucchiaio di yogurt magro.

Tempo di preparazione

15 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 Banana

1 grappolo Uva

1/2 Melograno

1 Mela

1 Pera

1 Caco

2 Clementine

1 Kiwi

1 Arancia

1/2 Limone

10 gherigli Noci

10 Mandorle

10 Nocciole

Preparazione

Per preparare la ricetta della macedonia invernale spremete l’arancia e il mezzo limone e mettete il succo in una capiente ciotola.

Sbucciate tutta la frutta e tagliatela a pezzetti, tranne l’uva che lascerete a chicchi interi o a metà e il melograno dal quale dovrete ricavare i chicchi.

Man mano mettete tutta la frutta nella ciotola con il succo di arancia e limone, aggiungete anche le noci, la mandorle e le nocciole.

Girate bene e fate insaporire mezz’oretta prima di servire.

Note

La macedonia si conserva per 2-3 giorni in frigorifero ben chiusa. La banana va preferibilmente aggiunta al momento per evitare che annerisca.