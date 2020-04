Il maiale in agrodolce è un piatto tipico della cucina cinese, in particolare della cucina cantonese, dell’attuale regione di Guangdong, una regione costiera del sud della Cina, si tratta di bocconcini di maiale, impastellati e fritti, che successivamente vengono uniti a una densa salsa agrodolce e fatti saltare nella wok insieme a peperoni, cipollotti e cubetti di ananas.

In questa ricetta bocconcini di maiale vengono prima marinati con salsa di soia e aceto di riso, che potete tranquillamente sostituire anche con l’aceto di mele, poi tuffati in una pastella leggerissima e infine fritti; in questo modo si otterranno dei bocconcini croccanti fuori e succosi e teneri all’interno.

Fate attenzione quando scegliete il taglio di maiale da utilizzare per questa preparazione, dev’essere filetto o spalla, in modo da ottenere dei pezzetti che in cottura rimarranno teneri e comunque con poco grasso.

La salsa agrodolce dal canto suo è molto semplice da preparare, si tratta però di rispettare le giuste dosi in modo da ottenere un piacevole equilibrio tra il dolce dello zucchero e l’agro dell’aceto e del pomodoro, i peperoni, i cipollotti e l’ananas aiutano a creare un’ulteriore gamma di contrasti nel piatto, le verdure infatti sono saltate solo brevemente nella wok, così da mantenere una piacevole consistenza croccante.

Noi abbiamo scelto di accompagnare il maiale in agrodolce con del riso jasmine cotto al vapore, ma potete anche utilizzare del basmati: la cottura al vapore si presta bene, una cottura senza grassi che rende il riso “in bianco” un perfetto accompagnamento per un piatto ricco come questo.

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Maiale filetto

1 Peperone rosso

1 Peperone giallo

4 fette Ananas

2 Cipollotti

Per la marinatura del filetto di maiale

2 cucchiai Salsa Di Soia

1 cucchiaio Amido di mais

1 cucchiaio Aceto Di Riso

Per la pastella

120 g Farina 0

30 g Amido di mais

1 cucchiaino Bicarbonato

120 ml Acqua naturale ghiacciata

20 ml Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

Per la salsa agrodolce

80 g Concentrato Di Pomodoro

30 g Ketchup

2 cucchiaini Aceto Di Riso

2 cucchiai Salsa Di Soia

20 g Zucchero Di Canna

130 ml Acqua

2 cucchiaini Amido di mais

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per la salsa agrodolce

Per preparare la ricetta del maiale in agrodolce, unite tutti gli ingredienti in una ciotola, mescolateli con cura in modo che non si creino grumi, poi coprite la ciotola con la pellicola e mettetela da parte fino all’ultimo momento.

Tagliate il maiale a bocconcini di circa 1 cm (vedi le note per il taglio del filetto di maiale), poi mettete i bocconcini in una ciotola a marinare con amido di mais, aceto di riso e salsa di soia per circa 60 minuti a temperatura ambiente.

Per la pastella

Unite tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolateli per bene in modo che non si formino grumi.

Tuffate i bocconcini di maiale al suo interno e mescolateli in modo che la pastella aderisca a ogni singolo pezzetto.

Fate scaldare nella wok 3/4 cucchiai di olio e friggete i bocconcini di maiale impastellato, aiutandovi con un forchetta per separare i pezzi di carne.

La pastella al termine della frittura dovrà risultare bella croccante e dorata, mentre il maiale all’interno dovrà essere morbido, succoso ma comunque ben cotto.

Quando il maiale è pronto e dorato, togliete i bocconcini dalla wok e tamponateli dell’olio in eccesso con un foglio di carta assorbente.

Lavate e tagliate “a bocconcini” i peperoni e i cipollotti, schiacciate uno spicchio d’aglio e tagliate a dadini l’ananas.

In una padella o in una wok pulita, fate scaldare due cucchiai d’olio con lo spicchio d’aglio schiacciato, aggiungete i peperoni e i cipollotti e saltatele per 5/6 minuti – dovranno rimanere abbastanza croccanti.

Infine aggiungete l’ananas e la salsa agrodolce.

Quando la salsa si sarà addensata, diventando di una consistenza simile a quella del miele fluido, tuffate nella wok i bocconcini fritti di maiale, fate amalgamare brevemente con gli altri ingredienti, poi spegnete il fuoco e servite con del riso in bianco cotto al vapore.