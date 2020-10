La marmellata di fichi e noci, è una confettura dal sapore autunnale, perfetta per conservare il gusto degli ultimi fichi che ci regala la stagione.

Una ricetta che si abbina bene sia a taglieri di formaggi, anche piuttosto importanti e saporiti, come gorgonzola o taleggio, sia ad una bella fetta di pane tostato caldo con sopra un velo di burro, la dolcezza dei fichi si sposa al sapore sapido delle noci e delle mandorle e ad una punta di piccantezza data dallo zenzero, per un mix perfetto in ogni occasione.

Deliziosi, dolci, succulenti, i fichi sono uno dei frutti più antichi di cui il genere umano si è nutrito nel corso della storia e poi, vantano di un eccellente profilo nutrizionale, il fico è ricco di moltissimi fitonutrienti preziosi per la salute, di antiossidanti, vitamine e minerali. Tutte proprietà che conserva anche dopo essere stato sottoposto al processo di essiccamento.

L’albero del fico è originario dei climi temperati dell’Asia Minore e della Turchia. Successivamente, è stato esportato nell’area del bacino del Mediterraneo dove ha prosperato, tant’è che, oggi, troviamo alberi di fico in moltissime regioni d’Italia, anche al Nord. Esistono tantissime varietà di fico che producono frutti dall’aspetto e dal colore differenti, tutti però hanno in comune le stesse proprietà benefiche per la salute.

In realtà una differenza c’è, è il diverso apporto calorico contenuto nei fichi freschi e nei fichi secchi. Semangiate 100 g. di fichi freschi potete stare abbastanza tranquilli per la linea, assumerete infatti solo 74 calorie. Non starei così tranquilla, invece, se i fichi sono secchi. In 100 g., infatti, ci sono la bellezza di 249 calorie, cioè equivale a mangiare una bella fetta di torta al cioccolato. Certo che con la torta al cioccolato non assumerete la cospicua quantità di vitamine, sali minerali, fibra solubile e antiossidanti che, invece, i fichi, freschi o secchi che siano, regalano all’organismo. In particolare soprattutto quelli con la buccia nera, sono delle buone fonti di poli-fenolici,flavonoidi antiossidanti come i caroteni, luteina, tannini e acido clorogenico.

Sia i fichi freschi, sia quelli secchi contengono buoni livelli di vitamine del gruppo B come niacina,piridossina, folati e acido pantotenico. Queste vitamine funzionano come co-fattori per il metabolismo dei carboidrati, delle proteine ​e dei grassi.

I fichi secchi, sempre disponibili e comodi da consumare anche come spuntino, sono un eccellente fonte di minerali come calcio, rame, potassio, manganese, ferro, selenio e zinco. Il potassio è un componente importante per le cellule e fluidi corporei, aiuta il controllo della frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Il rame e il ferro, invece, sono indispensabili nella produzione di globuli rossi.

I fichi non sono indicati nell’intolleranza al nichel e potete mangiarli durante i giorni di dieta a rotazione.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Fichi maturi

1 Mela

30 g Noci

30 g Mandorle pelate

1 cucchiaio Zenzero grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta della marmellata di fichi e noci, sterilizzate i barattoli e i tappi facendoli bollire in una pentola d’acqua per circa 20 minuti. Lasciateli a raffreddare.

Tritate le noci e le mandorle grossolanamente. Lavate i fichi e asciugateli, prima di tagliarli a pezzettini, e poneteli a cuocere in una casseruola a fuoco moderato. Aggiungete lo zenzero, la mela tagliata a spicchi e lasciate bollire fin che la frutta si disfa. Ci vuole circa mezz’ora.

Per vedere se la consistenza è quella giusta, fate la prova di versare un cucchiaino su di un piattino e se il composto si solidifica vuol dire che è pronta.

Spegnete il fuoco e frullate il tutto con un frullatore a immersione. Aggiungete noci e mandorle e mescolate con cura prima di invasare la confettura ancora caldissima nei barattoli. Chiudete bene il tappo e rovesciateli a testa in giù a raffreddare. Una volta freddi etichettateli, segnate la data di preparazione e conservate in dispensa

Non abbiamo messo zucchero data la dolcezza dei fichi, ma nessuno vieta di aggiungere qualche cucchiaio di dolcificante a questa confettura.