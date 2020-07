Chi lo ha detto che le marmellate devono essere ricche di zuccheri e calorie? Qualche piccolo accorgimento e si può preparare una buonissima marmellata di lamponi senza zucchero.

Nessun ingrediente particolare solo lamponi, semi di chia e sciroppo d’acero per questa ricetta: sono questi gli ingredienti per ottenere una marmellata light senza rinunciare al piacere di mangiare qualcosa di dolce e di buono.

Potete decidere di preparare la marmellata di lamponi e conservarla in frigo, non più di 5-6 giorni o potete decidere di metterla in vasetti e creare il sottovuoto per conservarla per i mesi invernali, potete anche sostituire lo sciroppo d’acero con quello di agave.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Lamponi freschi

1 cucchiaio Acqua

1 cucchiaio Succo di Limone

3 cucchiai Semi Di Chia

3 cucchiai Sciroppo D’Acero

Preparazione

Per preparare la ricetta della marmellata di lamponi senza zucchero, lavate e asciugate delicatamente i lamponi.Lavate e asciugate delicatamente i lamponi.

Versateli in un pentolino, aggiungete un cucchiaio di acqua e fateli sobollire per 5 minuti a fuoco medio.

Mescolate di tanto in tanto.

Togliete dal fuoco i lamponi e schiacciateli fino ad ottenere la consistenza che più desiderate.

Aggiungete i semi di chia, lo sciroppo d’acero e il succo di limone.

Mescolate bene e fate raffreddare completamente prima di invasare.