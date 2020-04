Le melanzane e pomodorini al forno, sono un contrno vegan dal sapore mediterraneo, l’acidità del pomodorino ben si sposa con la nota pungente della melanzana, il tutto completato dal profumo del basilico fresco.

Una ricetta veramente semplicissima e rapida, la cottura in forno poi la rende anche leggera, perfetta per accompagnare portate più importanti e ricche di condimenti.

Potete servire le melanzane ben calde oppure anche fredde sono ottime.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 Melanzana

350 g Pomodorini pachino

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta delle melanzane e pomodorini al forno, lavate e tagliate la melanzana a fette tonde.

Tagliate i pomodorini in quattro e metteteli in una ciotola con olio e basilico.

Disponete le fette di melanzane su una teglia rivestita con carta forno.

Ponete i pomodorini sopra le fette e aggiungete basilico, olio, sale e pepe.

Infornate a 180° per 25 minuti.

Note

Conservatele in frigo per massimo 2 giorni in un contenitore chiuso