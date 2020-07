Le mele cotte al microonde sono un dolce facile e veloce, che servito anche dopo una cena, sarà sempre gradito, bastano tre minuti per sbucciare le mele e due minuti per cuocerle nel microonde, ma se proprio non avete tempo potete anche prepararle il giorno prima.

Una ricetta non ricetta potremmo definirla, tutto quello che vi serve oltre ad un sacchetto e al microonde ovviamente, sono delle belle mele, un po’ di cacao e degli amaretti, anche se, nel caso voleste un dolce totalmente vegan e gluten free vi basterà evitare i biscotti.

Le mele cotte sono perfette se servite con una pallina di gelato alla crema o magari un ciuffo di panna montata, un dolce leggero e gustoso adatto veramente a tutti.

La tradizione di cuocere la frutta viene da antiche tradizioni contadine in cui si cercava di coniugare il desiderio del dolce al costo esoso dello zucchero e delle altre materie prime, la frutta invece abbondava e andava conservata, cuocerla permetteva di esaltarne il gusto zuccherino e di conservarla allo stesso tempo, rendendolo persino più digeribile, un carico di energia a poco prezzo insomma, durante la cottura le mele perdono la loro acqua, motivo per cui, a parità di peso gli zuccheri che vengono percepiti e assimilati, purtroppo, dal nostro organismo sono più elevati.

Sono perfette per chi ha difficoltà nella digestione o intestinali e sono adatte anche ai più piccoli che cominciano a mettere i denti, inoltre aiutano a contrastare l’acidità di stomaco ed è comunque un valido spuntino per chi segue un regime ipocalorico ma non vuole rinunciare ad una nota di dolcezza.

Potete sostituire le mele con altra frutta di stagione come pesche o pere e variare la quantità degli altri ingredienti a piacere.

Durata

Tempo di preparazione: 3 minuti

Tempo di cottura: 2 minuti

Tempo totale: 5 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 Mele

1 cucchiaino Zucchero

1 cucchiaino Cacao amaro

1/2 cucchiaino Cannella

1/2 cucchiaino succo di Limone

4 Amaretti

Preparazione

Per preparare la ricetta delle mele cotte al microonde, sbucciate le mele e tagliatele a fettine sottili.

Mettetele in un sacchetto di quelli per il freezer e versateci tutti gli altri ingredienti.

Fate un nodo al sacchetto e agitate bene.

Con un coltellino fate un piccolo foro vicino al nodo per fare uscire il vapore e cuocete nel microonde alla massima potenza per 2 minuti.

Togliete il sacchetto facendo attenzione a non scottarvi, apritelo con cautela e servite in una coppetta con qualche amaretto sbriciolato.