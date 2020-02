La minestra di riso e patate è un primo piatto che vede le sue origini nella tradizione povera napoletana, un primo semplice ma nutriente grazie ai carboidrati di riso e patate e alle proteine del parmigiano.

Una ricetta economica e molto semplice, perfetta per il periodo invernale ma ottima tutto l’anno, pochi ingredienti come la tradizione contadina insegna, capaci però di creare un piatto completo e nutriente, perfetto per tutte le età.

Questa ricetta prevede delle varianti, c’è chi aggiunge della scamorza affumicata a dadini a piatto ultimato ad esempio, in Umbria invece a questa ricetta viene aggiunta della salsa di pomodoro per colorare e diversificare il gusto.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

280 g Riso

280 g Patate

1 Cipolla piccola

1 litro Brodo vegetale

30 g Olio Extravergine D’Oliva

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe Nero q.b.

4 Parmigiano grattugiato cucchiai

Preparazione

Per preparare la ricetta della minestra di riso e patate, pelate le patate, lavatele e riducetele a dadini.

Mondate la cipolla e tagliatela a fettine sottili.

Preparate il brodo vegetale.

Fate appassire la cipolla in una pentola con l’olio extravergine d’oliva.

Aggiungete le patate e fate insaporire bene, per qualche minuto. Ricoprite il tutto con una parte del brodo vegetale e portate ad ebollizione.

Aggiungete il riso e fatelo cuocere secondo il tempo di cottura previsto sulla confezione.

Mescolate e quando necessario aggiungete l’altro brodo.

A fine cottura, aggiustate di sale se necessario, aggiungete 2 cucchiai di parmigiano, profumate con il pepe nero e mantecate il tutto.

Lavate ed asciugate il prezzemolo . Una volta pronto, impiattate, spolverizzate con il parmigiano grattugiato rimasto, con un po’ di prezzemolo fresco, servite subito.