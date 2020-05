Il Monte Cristo sandwich è la versione americana del famoso Croque Monsieur francese.

Si tratta di una ricetta semplice, un sandwich goloso e velocissimo da fare, imbottito con prosciutto e formaggio, viene poi passato nell’uovo sbattuto, per poi essere fritto in padella nel burro.

Lasciatevi tentare da un peccato di gola da veri intenditori, perfetto per la stagione invernale, diventerà il vostro comfort food preferito.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

6 fette Pane in cassetta

100 g Prosciutto Cotto

100 g Provola affumicata

50 g Maionese

2 Uova

Paprika

100 g Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta del Monte Cristo sandwich prendete 6 fette di pane in cassetta e spalmatene 4 con la maionese. Prendete il prosciutto e adagiatelo sulle stesse 4 fette.

Tagliate a striscioline o grattugiate la provola, che sarà l’ultimo ingrediente della farcitura.

Sovrapponete ora le tre fette di pane. I due sandwich dovranno avere 3 fette e 2 strati farciti ognuno. Premete bene e se necessario, tenete un peso sopra i panini per una decina di minuti, di modo che si compattino bene.

Sbattete le uova e conditele con la paprika dolce. Passate i sandwich nell’uovo e cuoceteli in padella nel burro caldo, qualche minuto per lato, fino a quando la superficie non si farà dorata e croccante.

Asciugateli su carta assorbente e gustateli caldi.

Note

Tip: per renderli ancora più sfiziosi, personalizzateli spalmando sul pane la vostra salsa preferita e aggiungete formaggio grattugiato sulla superficie ancora calda.