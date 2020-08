La mousse alle mandorle è un dolce semplice e genuino che si può trasformare in 1000 gusti diversi, in base al latte e dell’aroma che decidete di usare.

Questa ricetta in questo modo può trasformarsi in mousse alla nocciola, al cocco o semplicemente resta così, neutra se usate un classico latte.

Questa è davvero una ricetta furba che nasconde più di un segreto, infatti, oltre al latte la crema base si può alleggerire con dello yogurt greco per una versione più light oppure che ne pensate di sostituire la panna con del gelato alla vaniglia o al fiordilatte?

In men che non si dica avremo una crema gelato fredda adatta alla stagione calda.

Le mandorle sono originarie del Medio Oriente e fin dall’antichità erano considerate vere prelibatezze consumate persino dai faraoni, che le mangiavano all’interno del pane, vennero introdotte in Sicilia dai Fenici e al tempo degli antichi Romani venivano chiamate “noci greche” ed apprezzate e consumate da tutta la popolazione.

Le tre varietà più note e conosciute in sicilia sono la Pizzuta di Avola, Fascionello e Romana o Corrente d’Avola, che trovano impiego in molte preparazioni, dai dolci di pasta di mandorle al latte di mandorle che se ne ricava.

Sono ricche di nutrienti e sono un alimento estremamente prezioso per la salute, possono rallentare l’assorbimento da parte del corpo di zucchero e carboidrati e quindi aiutare a mantenere i livelli di zucchero nel sangue in equilibrio durante il giorno, per questo molti nutrizionisti raccomandano l’assunzione di una manciata di mandorle al mattino.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la mousse

250 g Latte Di Mandorla

50 g Zucchero Semolato

20 g Amido di mais

250 g Panna Fresca

1 Limone la scorza

Estratto di mandorla

Per la salsa al cioccolato

50 g Panna Fresca

50 g Cioccolato Fondente

Preparazione

Per preparare la ricetta della mousse alle mandorle, in un pentolino fate sciogliere lo zucchero con un paio di cucchiai di latte. aggiungete l’amido e stemperate per non fare grumi, profumate con la buccia del limone.

Aggiungete il latte rimanente e fate cuocere per 5 minuti.

Fate raffreddare la crema al latte di mandorla e nel frattempo montate la panna.

Alleggerite la crema alla mandorla con la panna montata, aggiungete l’estratto di mandorle, amalgamate il composto.

Servite la mousse decorata con la salsa al cioccolato che avrete preparato facendo sciogliere il cioccolato insieme alla panna.

Completate con mandorle a scaglie.