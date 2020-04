Le mozzarelle ripiene sono una reinterpretazione della classica caprese, un modo per portare in tavola un antipasto semplice, veloce ma sicuramente più sfiziosa del solito pomodoro e mozzarella.

Una ricetta velocissima, niente cottura, niente preparazioni elaborate, potremme quasi dire che più che una vera ricetta è più un’idea di presentazione.

Assolutamente personalizzabile in base al vostro gusto, noi abbiamo deciso di scavare dei fior di latte (magari questo se riuscite fatelo la sera prima e lasciateli a testa in giù, in modo da fargli perdere un po’ del loro liquido) farciti poi con pomodirni ovviamente, ma anche olive taggiasche per un gusto deciso, rucola per un tocco amarognolo e prosciutto di Parma, per una nota dolce che si sposa alla perfezione in questo mix.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Mozzarelle

4 fette di Prosciutto crudo di Parma

8 Pomodorini rossi e gialli

2 cucchiai di Olive taggiasche

Rucola

Olio extravergine di oliva

1 pizzico di sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle mozzarelle ripiene disponete le mozzarelle su un piatto, scavatele internamente, in modo che possano contenere il ripieno.

Tagliate a cubetti i pomodorini.

Conditeli con olio e sale e aggiungete le olive taggiasche.

Nelle mozzarelle scavate mettete qualche foglia di rucola, i pomodorini a cubetti con le olive e completate con una rosa di prosciutto crudo.