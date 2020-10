I muffin con farina di castagne, sono dei dolcetti leggeri, senza uova e che non contengono glutine quindi indicati anche per chi soffre di celiachia, decorati con dei pinoli sulla superficie sono adatti per una merenda o una colazione energetica.

Una ricetta sana e golosa, con la farina di castagne, nota anche come farina dolce, che si presta a molte ricette salate e dolci come questi buonissimi muffin o come il più famoso castagnaccio.

Le castagne sono un frutto dalle numerose proprietà, sono prive di colesterolo tanto per cominciare e abbondano di sali minerali preziosi per il nostro organismo, possiedono l’84% di carboidrati e solo il 7% di proteine, non è un caso fossero definite i “creali che crescono sugli alberi”, rappresentavano e rappresentano ancora una valida alternativa a pane o pasta, alternativa ancora più interessante per chi appunto soffre di celiachia, data la totale assenza di glutine in questo alimento.

Nel Medioevo erano perfino considerate afrodisiache nel caso venissero messe a macerare e poi lessate con il vino, credenza che dobbiamo ovviamente smentire, ma pare che la loro forma tondeggiante e il loro potere nutritivo ispirasse tali leggende, non a caso, nel ‘700, alle dame venivano regalati marron glacè, dono che lasciava sottintendere significati ben più maliziosi rispetto al dolcetto in sé.

La cosa più curiosa è che prima di essere elette a frutto miracoloso le castagne hanno rappresentano, per lungo periodo, il cibo delle classe più povere, soprattutto le popolazioni montanare, i castagnatores infatti erano i contadini deputati alla raccolta di questi frutti nel bosco, frutti che finivano poi obbligatoriamente per monopolizzare la cucina delle loro case, solo con l’ingresso dei marroni, castagne più grandi e saporite, questi frutti sono diventati adatti per essere consumati anche dai nobili.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

250 g Farina di castagne

120 g Zucchero semolato

20 g Pinoli sgusciati

2 cucchiaini Lievito per dolci

40 g Olio Di Semi Di Arachide

260 ml Latte

15 g Cacao amaro

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin con farina di castagne, preparate tutti gli ingredienti già pesati per preparare i muffin con farina di castagne e pinoli.

Mettete da parte 72 pinoli che si utilizzeranno per decorare la superficie dei muffin.

In una ciotola capiente mettete la farina setacciata, lo zucchero, il cacao, il lievito, i pinoli e mescolare bene.

Aggiungete il latte e l’olio e mescolare bene.

Con il composto ottenuto riempite fino a 3/4 i pirottini posizionati dentro la teglia apposita.

Decorate la superficie dei muffin con i pinoli creando un fiore a 6 petali.

Infornate i muffin a 180°C in forno statico per circa 15 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare a temperatura ambiente.