I muffin ricotta e cioccolato, sono il dolce perfetto per la colazione e per la merenda dei vostri bambini, morbidezza e golosità per iniziare la giornata con dolcezza e una buona dose di energia che migliora l’umore e anche la vita.

Una ricetta ideale per quando si ha poco tempo a disposizione ma la voglia di mangiare qualcosa di buono è irrefrenabile, facili e veloci da preparare, in soli 10 minuti offrirete ai vostri ospiti dei muffin sofficissimi grazie all’impiego della ricotta nell’impasto. Il cioccolato, invece, è quel tocco finale che piace a tutti e li rende unici e irresistibili.

Se volete dei muffin perfetti per chi soffre di intolleranze, sostituite la ricotta con dello yogurt bianco e non aggiungete l’uovo. Saranno comunque soffici e leggeri.

I muffin erano inizialmente dei dolcetti lievitati e piuttosto elaborati da preparare, arrivarono in Europa grazie ai padri Pellegrini che cercarono un modo per poter adattare questi dolcetti alle loro condizioni di vita, fu allora che nacquero il muffin dolce a impasto veloce, quello che conosciamo oggi e altre varianti, con ingredienti più sostanziosi con farina di granoturco, pancetta e verdure, per spuntini veloci ma consistenti e corroboranti, da quel momento in poi ogni città e nazione decise di apportare le sue modifiche e adattare questo impasto semplice e veloce agli ingredienti tipici del proprio territorio.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 Uovo

150 g Farina 00

130 g Ricotta

40 ml Olio Di Semi Di Girasole

2 cucchiaini Lievito istantaneo

1/2 cucchiaino Bicarbonato

1 pizzico Sale

1 Limone buccia grattata

2 cucchiai Latte

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin ricotta e cioccolato, aggiungete tutti gli ingredienti secchi in una ciotola: la farina, il lievito, il bicarbonato, il sale, lo zucchero e la buccia grattata del limone. Mescolate per unire.

In un’altra ciotola, unite tutti gli ingredienti umidi: il latte, l’olio, la ricotta e l’uovo. Mescolate con un cucchiaio per amalgamare.

Unite gli ingredienti umidi ai secchi e mescolate con una frusta a mano fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Aggiungete le gocce di cioccolato al composto e unite con una spatola. Aggiungete le gocce di cioccolato al composto e unite con una spatola.

Riempite uno stampo da muffin con i pirottini di carta e distribuite un po’ di composto all’interno aiutandovi con un cucchiaio. Non superate il bordo dei pirottini perché lieviteranno in cottura. Aggiungete altre gocce di cioccolato per decorare la superficie e renderli ancora più golosi.

Fate cuocere in forno statico preriscaldato, a 180 gradi e per 20 minuti. Prima di sfornare fate la prova dello stecchino. Lasciate raffreddare prima di servire.