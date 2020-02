I muffin zucca e cioccolato sono un dolce facile e veloce da fare, un modo alternativo per utilizzare la zucca, non solo per preparazioni salate ma nei dolci, per sfruttare il suo naturale sapore dolciastro che si sposa alla perfezione con il cioccolato.

Una ricetta facile che ben si presta per la colazione o per la merenda, ma anche per essere conservata con estrema facilità, ad esempio facendone dose doppia e congelando i muffin una volta sfornati e raffreddati, si conserveranno in freezer per circa 1 anno e non dovrete far altro che tirarli fuori dal congelatore e lasciarli scongelare prima di mangiarli.

La zucca è un ortaggio che divide, di norma o si ama o si odia, ha un sapore caratteristico che non contempla vie di mezzo, o si impazzisce o proprio non la si può soffrire, però ha tantissime proprietà benefiche, una su tutte è estremamente ipocalorica, quindi perfetta per chi segue un regime alimentare controllato o magari è a dieta.

Questa è una ricetta che riesce a mettere d’accordo sia i fan più accaniti che i detrattori più convinti, il gusto leggermente amaro del cioccolato fondente, si sposa alla perfezione con la dolcezza della zucca, creando un connubio perfetto di morbidezza e dolcezza.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

12 muffin

Ingredienti

220 g Farina 00

100 g Zucchero semolato

120 g Zucchero di canna

1 cucchiaino Lievito per dolci

1 cucchiaino Bicarbonato

1 pizzico Sale

1 pizzico Noce Moscata

1/2 cucchiaino Cannella

2 Uova

120 g Burro fuso

120 ml Latte

700 g Zucca cruda

120 g Cioccolato fondente, gocce

20 g Cioccolato fondente, gocce, per la finitura

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin zucca e cioccolato, tagliate la zucca a tocchetti, avvolgetela in un foglio di alluminio sigillandola molto bene e cuocetela in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti o finché non è morbida.

Una volta cotta riducetela in purea usando un frullatore a immersione e fatela raffreddare completamente.

In una terrina riunite gli ingredienti secchi: la farina, gli zuccheri, il sale, il lievito, il bicarbonato, la noce moscata e la cannella.

In un’altra terrina unite gli ingredienti liquidi: le uova, il latte e il burro fuso e freddo. Mescolate per farli amalgamare.

Unite gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescolate brevemente.

Aggiungete anche la polpa di zucca e mescolate ancora molto velocemente, giusto finché non avrete incorporato bene tutti gli ingredienti.

Unite infine le gocce di cioccolato e incorporatele al composto.

Disponete i pirottini nella teglia da muffin e riempiteli con il composto fin quasi all’orlo.

Completate aggiungendo in superficie le altre gocce di cioccolato.

Cuocete in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti o finché, inserendo uno stuzzicadenti nell’impasto, non esce pulito.

Lasciateli intiepidire, quindi finite di farli raffreddare mettendoli su una gratella.