I nocciolotti senza cottura sono dei dolcetti semplicissimi da realizzare e che si preparano con pochissimi ingredienti.

Sono perfetti da fare con i bambini, perché si preparano senza forno ma risultano degli ottimi dolcetti dell’ultimo minuto durante tutto l’anno, quindi si tratta di una di quelle ricette furbe da tenere sempre a mente, quando hai voglia di un dolcetto da preparare al volo oppure in caso di ospiti inattesi.

Per preparare questi biscotti, potete utilizzare la crema spalmabile alle nocciole che preferite, che sia la classica Nutella o un’altra crema non importa, saranno buonissimi in ogni caso.

Per quanto riguarda i biscotti, ti consigliamo di utilizzare dei biscotti semplici, che non siano troppo ricchi di burro, quindi dei normalissimi biscotti da colazione andranno benissimo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di riposo: 60 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

100 g Biscotti secchi

150 g crema spalmabile alla nocciola

20 g Cacao amaro in polvere

10 Nocciole intere

q.b. crema spalmabile per decorare, alla noccciola

Preparazione

Per preparare la ricetta dei nocciolotti senza cottura, inizia occupandoti dei biscotti: metti 100 g di biscotti secchi in un mixer e azionandolo a scatti, tritali finemente, fino ad ottenere una polvere fine e uniforme.

Trasferisci la polvere di biscotti in una ciotola, dopodiché unisci 150 g di crema spalmabile alle nocciole e 20 g di cacao amaro in polvere, quindi con un cucchiaio o una spatola mescola bene questi ingredienti, fino ad ottenere un composto uniforme e ben amalgamato.

Preleva con un cucchiaio poco composto alla volta (circa 25 g), poi con i palmi delle mani forma delle palline leggermente schiacciate.

Con il dito forma un incavo al centro di ogni pallina e disponile su di un piatto da portata.

Metti un po’ di crema spalmabile alle nocciole in una tasca da pasticcere munita di beccuccio liscio o a stella non troppo grande oppure in una di quelle usa e getta tagliata in punta e decora ogni nocciolotto con un pochino di crema spalmabile alle nocciole.

Per finire, completa ogni nocciolotto con una nocciola intera, posizionandola al centro, sopra alla crema.

Una volta pronti, mettili in frigorifero per almeno un’ora o fino al momento di servirli, perché in questo modo avranno tempo di rapprendersi e solidificarsi un pochino.