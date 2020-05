L’obazda classico o Obazter, è una crema spallmabile a base di formaggio, un prodotto caseareo che va consumato freddo e normalmente spalmato sul pane.

La tradizione vuole che questa ricetta venga preparata e mangiata per il Brotzeit (diciamo la merenda) seduti in un Biergarten, i tipici “giardini della birra” presenti solo nella tradizione bavarese, se ne trovate in altri posti della Germania sono un po´come il panzerottaro a Milano, importazioni.

Queste due tradizioni, Obazda e Biergarten, vanno di pari passo perché nascono nello stesso periodo (circa 150 anni fa) e poi il bisogno ingegna l’uomo e le cose vengono da se. Cosa vogliamo dire?

Non c’erano ancora tutti i mezzi che abbiamo oggi, così conservare i formaggi a pasta molle era difficile e spesso il Camenbert e il Brie, percorrevano la via della spazzatura perchè invecchiando il sapore diventava troppo intenso.

Cosa si inventarono i gestori di Biergarten per servire questi formaggi quando erano stagionati e non buttare niente? Un bel mix. un pizzico di spezie, un po´di questo, un po´di quello e zaac! Grazie a un bisogno pratico, nasce una crema gustosissima.

Questo composto ottenne così tanto successo da conquistare il mercato anche al di fuori del Bayer, ma attenzione non è un mix qualsiasi che si puó chiamare Obazda; secondo l’Unione Europea si tratta di Obazda solo se ci sono i seguenti ingredienti (citiamo):

Camembert e/o Brie, con aggiunta, a scelta, di Romadur e/o Limburger e/o formaggio fresco

Burro

Polvere di paprica e/o estratto di paprica

Sale

Sono facoltativi invece , cipolle,altre spezie e/o preparati a base vegetale e/o erbe aromatiche e/o preparati a base di erbe aromatiche,panna e/o latte e/o proteina di latte o di siero di latte, birra.

Non finisce qui, l’UE ha le idee ben chiare sulla preparazione dell’Obazda perché ci dice che almeno il 50% di questo composto deve essere costituito da formaggi, di cui almeno il 40% devono essere Camembert e/o il Brie, il che permette sí interpretazioni, creatività, ma molto molto limititate.

Cosa che, naturalmente, serve soprattutto a regolamentare le grandi produzioni industriali.

L’UE ci dice anche come prepararlo al meglio: il Camembert e/o il Brie deve essere tagliato a pezzetti della dimensione desiderata, ma abbastanza grandi da essere visibili, e poi unito agli altri ingredienti fino a formare un composto spalmabile che, grazie alla presenza della Paprika, prende un colore arancione chiaro.

Questo è un piatto perfetto per aperitivi e antipasti, ancor più in caso di cene perché è semplicissimo e può essere preparato con un giorno di anticipo.

Naturalmente le balls le dovrete preparare all’ultimo momento, pena la croccantezza della panatura.

Il modo più semplice per decorare è utilizzare l´erba cipollina, ma molto in voga sono le rondelle di cipolla o le fettine di ravanello. Nei Biergarten lo trovate sempre servito con i salatini lunghi.

Un piatto decisamente semplice, ma sicuramente sfizioso e perfetto per accompagnare una bella birra ghiacciata, meglio se bavarese e senza glutine ovviamente.



Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura

Tempo totale

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

60 g Camembert

60 g Brie

40 g Formaggio fresco

40 g Burro

1 cucchiaio Birra glutenfree facoltativa

2 cucchiaini Cipolla finemente tritata

1/2 cucchiaino Semi Di Cumino

1/2 cucchiaino Paprika Dolce

q.b. Sale

q.b. Pepe

Erba Cipollina per decorare, facoltativa

Per la panatura

Crackers senza glutine

q.b. Paprika Dolce

q.b. Semi Di Cumino

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’obazda classico sistemate i formaggi sul tavolo di lavoro.

Pulire e tagliare la cipolla. Potete mettere direttamente in una ciotola la cipolla tagliata in piccoli pezzi e con il resto potrete fare delle rondelle da utilizzare come decorazione.

Le rondelle di cipolla sono la decorazione classica di questo piatto e vengono anche mangiate volentieri, ma è una questione di gusti, in questa ricetta la presenza della cipolla è ridotta al minimo.

La ricetta originale non richiede che Brie e Camenbert vengano privati della loro crosta, ma per avere un sapore meno intenso preferiamo togliere tutta quella del Camenbert e parte di quella del Brie.

Nella ciotola versare il formaggio fresco, il Brie e il Camenbert tagliati a pezzi, il burro, il cucchiaio di birra, il cumino, la paprika dolce e lavorare il tutto con una forchetta.

L’ideale è che tutti i formaggi siano a temperatura ambiente, così sarà più facile lavorarli.

A questo punto potete mettere la ciotola in frigo e aspettare almeno un’oretta prima di riprenderlo. Intanto preparate la presentazione.

Per accompagnamento e panatura

Tagliate a fettine le baguette e infornatele per 3 max 4 minuti a 180 gradi (se le infornate intere seguite le indicazioni sulla confezione.

Preparare le panature: una con i Crackers sbriciolati in purezza e una con l´aggiunta di paprika dolce e semi di cumino.

Creare delle piccole palline di Obazda, come delle polpettine, e panarle a piacimento con le spezie o senza; quelle speziate saranno leggermente colorate.

Spalmare qualche fettina e lasciare il restante Obazda in una ciotola e infilzarlo con i grissini.

