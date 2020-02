Le olive nere condite sono un contorno facile da fare, pochi ingredienti ben mixati, a testimoniare la natura contadina di questo piatto.

Questa ricetta veniva preparata durante il periodo di raccolta delle olive, le nonne “selezionavano” le olive più carnose e belle da sottrarre alla macina, le pulivano accuratamente e le mettevano in una federa di cuscino vicino alla stufa a seccare, per poterle conservare meglio, oggi in molti posti posti quest’usanza ancora è viva, la stufa è stata sostituita dai termosifoni ma la federa del cuscino è sempre presente.

Le olive pronte venivano poi conservate in dei sacchetti, lontane dall’umidità e all’occorrenza tirate fuori per essere condite con della scorza di arancia, olio sale, pepe ed un pizzico di finocchietto.

Tempo di preparazione

5 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Olive nere leggermente essiccate

1/2 scorza Arancia non trattata

1 cucchiaino Finocchietto selvatico essiccato

1 spicchio Aglio

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle olive nere condite lavate accuratamente delle arance non trattate.

Raccogliete le olive in una ciotola e aggiungete dei pezzi di scorza d’arancia.

Unite uno spicchio di aglio schiacciato.

Aggiungete un cucchiaino di finocchietto selvatico essiccato.

Unite olio extravergine di oliva. Mescolate.

Riponete in frigorifero per almeno una notte coprendo con una pellicola per alimenti.