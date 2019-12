Le orecchiette integrali in guazzetto di mare sono un primo piatto di mare perfetto per la cena della vigilia, da mangiare rigorosamente con il cucchiaio per non perdere neanche un po’ del guazzetto delicato e saporito, il gusto sano e la cottura al dente delle orecchiette completeranno un piatto dai sapori decisi ma delicati.

Questa ricetta riporta in un piatto il piacere estivo di cozze e vongole con il verde croccante degli agretti che ricordano la salicornia del Mediterraneo, le orecchiette riescono a raccogliere bene il condimento e ad amalgamare il tutto in modo perfetto.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Cozze

1 kg Lupini

1 kg Vongole Veraci

420 g Pomodori Datterini Gialli

4-5 mazzetti Agretti

300 g Pasta Integrale tipo Orecchiette

1 bicchiere Vino Bianco

Sale

1 spicchio Aglio

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle orecchiette integrali in guazzetto di mare sbollentate gli agretti puliti per un paio di minuti, scolateli e tenete da parte.

In un’ampia padella dai bordi alti (servirà poi per saltarci la pasta) fate cuocere per pochi minuti i datterini gialli (schiacciandone alcuni) con un filo d’olio e un pizzico di sale, a parte in un’altra padella fate dorare uno spicchio d’aglio nell’olio, aggiungete le cozze, i lupini e le vongole veraci, sfumate con il vino bianco e chiudete il coperchio fino a quando le conchiglie non si saranno aperte.

A questo punto unite i frutti di mare aperti (dopo averne sgusciati circa la metà) con tutto il loro sughetto nella padella con i datterini gialli.

Portate a bollore una pentola con l’acqua salata, fatevi cuocere le orecchiette, scolatele al dente ed unitele nella padella, lasciandola insaporire sul fuoco per un minuto.

Infine distribuite gli agretti tagliati e servite.