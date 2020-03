Il pane con farina di mais o cornbread risale ai nativi americani che coltivavano ed utilizzavano il mais ben prima della scoperta del nuovo mondo.

Questa ricetta divenne popolare soprattutto nel sud degli Stati Uniti, dove il mais era un alimento essenziale e la farina di grano invece veniva venduta a prezzi altissimi.

La ricetta base del cornbread inizialmente prevedeva solo farina di mais, acqua, sale ed un grasso, si è poi evoluta e trasformata aggiungendo lievito, latte e uova, assumendo a volte una consistenza più simile ad una torta che ad un pane.

E’ perfetto per accompagnare stufati o zuppe ma nel sud americano c’è ancora chi la mattina preferisce sbriciolarlo nel latte caldo per fare colazione.

Tempo di preparazione

3 ore

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Farina di mais

200 g Farina 00

12 g lievito di birra

1 bicchiere d’acqua

2 cucchiai Olio Di Oliva

1 cucchiaino Sale

1 cucchiaino Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta del pane con farina di mais in una ciotola capiente versate la farina di mais e la farina 00.

Mescolatele tra loro.

Scaldate leggermente il bicchiere d’acqua in microonde e scioglieteci dentro il lievito di birra.

Versate il liquido nelle farine, aggiungete zucchero, olio d’oliva e iniziate a mescolare con un cucchiaio, adesso unite al tutto il sale.

Spostate l’impasto su di un piano infarinato impastate per 5 minuti. Formate un bel panetto e mettetelo a lievitare per 2 ore lontano da fonti di corrente, vi consigliiamo di metterlo in forno coperto da un foglio di pellicola.

Trascorso il tempo di lievitazione impastate di nuovo e velocemente il vostro pane di mais e formate delle pagnotte o dei filoncini o un unico panetto.

Lasciate lievitare ancora per 1 ora il vostro pane all’interno delle teglie che utilizzerete, meglio se coperte da catta forno.

Cuocete il pane di mais a 180 ° per 30 minuti circa.