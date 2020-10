Il pane fichi e noci, un pane fragrante e saporito, arricchito con farina integrale, fichi secchi, noci e pochissimo lievito e una lunga lievitazione per renderlo leggero.

Una ricetta semplice che gioca su un’accoppiata sempre vincente, i fichi e le noci, non è un caso che in molti parti di Italia sia usanza consumare i fichi secchi semplicemente aprendoli e inserendo all’interno una noce, un boccone dolce e ricco, alcuni per completare il tutto li glassano poi con del cioccolato fondente, ma vi assicuriamo che anche semplici così sono deliziosi.

Questo pane è perfetto per essere abbinato a formaggi, salumi saporiti o paté di carne, un gioco di contrasti tra dolce e salato in grado di esaltare tutti i sapori.

Quando deciderete di preparare questo pane, ricordate che i tempi di lievitazione variano notevolmente in base alle temperature (interne ed esterne) ed in base al quantitativo di lievito utilizzato, quindi regolatevi sempre aspettando il raddoppio dell’impasto, sia nella prima che nella seconda lievitazione, come per tutti gli altri lievitati.

I tempi di riposo, i canonici 10 minuti tra una piega e l’altra, sono fondamentali per dare struttura all’impasto, ma qualora non aveste tempo a sufficienza potete sempre ovviare mettendo l’impasto in uno stampo da plumcake.

Anche il quantitativo di acqua da utilizzare può variare in base al tipo di farina utilizzata; potrebbe servirne una quantità leggermente superiore o leggermente inferiore in base alla capacità che ogni tipo di farina possiede di assorbire acqua, quindi regolatevi sempre in base alla consistenza dell’impasto, che deve essere soda ma non appiccicosa e non deve rimanere attaccato alle mani.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

70 g Noci spezzettate

80 g Fichi secchi spezzettati

400 g Farina 0

100 g Farina integrale

2 cucchiaini Sale

6 g Lievito fresco

360 ml Acqua

Preparazione

Per preparare la ricetta del pane fichi e noci, mescolate le noci tritate grossolanamente e i fichi spezzettati.

In una ciotola mescolate la farina e il sale e tenete da parte. In una seconda ciotola versate l’acqua tiepida ed il lievito facendolo sciogliere completamente.

Mescolate gli ingredienti secchi con quelli umidi con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un impasto grossolano. Fate riposare 10 minuti.

Dopo 10 minuti aggiungete le noci e i fichi e mescolate. L’impasto è molto idratato e pronto da lavorare. Ungetevi le mani e lasciandolo nella ciotola, tirate una parte dell’impasto dal lato e premetelo al centro; girate leggermente la ciotola e ripetete con una nuova porzione di impasto. Ripetete l’operazione altre 8 volte. L’intero processo dovrebbe durare circa 10 secondi.

Coprite di nuovo la ciotola e fate riposare 10 minuti.

Ripetete l’operazione altre due volte facendo riposare l’impasto sempre per 10 minuti tra una fase e l’altra; alla terza operazione l’impasto dovrebbe iniziare a fare resistenza.

Lavorate l’impasto fino a renderlo liscio. Coprite e fate lievitare fino al raddoppio in un luogo caldo ( ci vorrà circa 1 ora).

Quando l’impasto è raddoppiato di volume stendetelo su una spianatoia infarinata e sgonfiatelo con un pugno. Schiacciatelo sulla spianatoia e arrotolate fino a formare un salsicciotto con le estremità più sottili.

Spolverate il pane di farina, trasferite su una placca da forno rivestita di carta e fate lievitare coperto con un canovaccio fino al raddoppio.

Circa 20 minuti prima di infornare, accendete il forno a 240° e inserite sul fondo del forno una teglia.

Quando l’impasto è lievitato, inserite una tazza d’acqua nel forno e incidete il pane. Infornare per 10 minuti a 240°, quindi abbassate la temperatura a 220° fino a doratura. Per controllare se è cotto rovesciatelo e date dei colpetti sul fondo: dovrebbe suonare vuoto.

Sfornate e fate raffreddare completamente su una griglia.