La panna cotta bicolore è un grande classico della pasticceria, qui declinato in doppia versione, a base di vaniglia e in un intramontabile cioccolato, un dolce al cucchiaio che non passa mai di moda.

Una ricetta semplice quella della panna cotta, pochi ingredienti e appena qualche piccolo accorgimento ed ecco che il dolce è pronto, ovviamente in questo caso più che mai è importantissimo che gli ingredienti siano freschissimi e di qualità, la ricetta che vi proponiamo parte dell’impasto di base che viene poi aromatizzato per metà con del buon cioccolato, mentre l’altra metà lasciato al naturale, con l’aggiunta di sola vaniglia, di quella buona.

Poi non abbiamo fatto altro che versare all’interno dei bicchierini, l’impasto chiaro e poi quello scuro per creare l’effetto bicolore e guarnire il dolce con cioccolato fondente fuso e decorato con tavolette di cioccolato. Per una variante più light potete decorare semplicemente con granella di nocciole.

La panna cotta é un dolce al cucchiaio della tradizione piemontese dal sapore delicato e dalla consistenza morbida che ricorda molto il budino.

Le origine sono incerte: si narra che sia stato inventato, agli inizi del 900, nelle Langhe da una signora di origine ungherese. Secondo altre versioni pare deriverebbe dal Bianco mangiare, dolce tipico siciliano. Altri invece ritengono che sia una versione più leggera del dolce Bavarese.

Oggi, grazie alla sua versatilità, è diventato uno dei dessert più amati e diffuso non solo in Italia ma anche in tutto il mondo.

Semplice e veloce da preparare si adatta ad ogni occasione, può essere gustata al naturale oppure accompagnata con salse di frutta, cioccolato o con il classico caramello.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 ml Panna liquida fresca

100 ml Latte Intero fresco

8 g Gelatina in fogli

80 g Zucchero

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

40 g Cioccolato fondente

40 g Cioccolato al latte

Preparazione

Per preparare la ricetta della panna cotta bicolore, mettete ad ammollare la gelatina in acqua fredda per 10 minuti.

In un pentolino scaldate il latte a fuoco basso senza farlo bollire.

Spegnete il fuoco e immergetevi i la gelatina ben strizzata. Mescolate e tenete da parte.

In una casseruola versate la panna, aggiungete la vaniglia, lo zucchero e portate al primo bollore a fuoco basso.

Ritirate dal fuoco versatevi il latte, dove avete sciolto la gelatina, e mescolate amalgamando bene gli ingredienti.

Sciogliete i cioccolati al microonde e incroporate metà della base di panna cotta. Ponete l’altra metà in una ciotola oppure in una caraffa con beccuccio.

In uno stampo da muffin posizionate, all’interno di ogni singolo stampino, dei bicchieri o calici, incliandoli leggermente.

Versate la panna cotta bianca per circa metà e ponete in frigorifero a solidificare.

Non appena il primo strato di panna cotta bianca si sarà solidificato, riprendete i bicchieri dal frigorifero e terminate di riempirli con la panna cotta al cioccolato.

Mettete il tutto in frigorifero per almeno 4 ore o fino a che non si sarà solidificata.

Decorate a vostro piacimento con del cioccolato fuso e pezzetti di cioccolato.