La panna cotta light con coulis di cachi è un dolce semplice da realizzare, un grande classico arricchito dal sapore zuccherino e vagamente asprigno dei cachi, per la loro consistenza gelatinosa e dolcezza infatti sono frutti perfetti per preparare dessert al cucchiaio e confetture.

Abbiamo definito questa ricetta “light” perché abbiamo sostituito metà della panna con del latte parzialmente scremato in modo da renderla meno calorica, anche se in realtà di tratta comunque di un dolce non dietetico e anzi ricco di zuccheri, ma anche, grazie alla presenza dei cachi, ricco di vitamine C ed A e di minerali come potassio, fosforo, calcio e magnesio.

La panna cotta “light” con coulis di cachi è una dessert semplicissimo da realizzare e comodo quando si hanno ospiti a pranzo o a cena, infatti si prepara in pochi minuti e, richiedendo alcune ore per raddensarsi in frigorifero, può tranquillamente essere preparata il giorno prima.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

250 ml Latte parzialmente scremato

250 ml Panna

3 fogli Colla Di Pesce 6 g

80 g Zucchero

4 Cachi

30 g Zucchero Semolato

1 cucchiaio Limone succo

Preparazione

Per preparare la ricetta della panna cotta light con coulis di cachi mettete in ammollo per 10 minuti la gelatina in fogli in acqua fredda, nel frattempo scaldate in un pentolino la panna con lo zucchero ed il latte, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti, spegnete poco prima che il tutto inizi a bollire.

Aggiungete subito la colla di pesce ben strizzata, mescolando per farla sciogliere completamente.

Lasciate intiepidire per una decina di minuti e versate in 6 bicchieri la panna cotta, una volta raffreddata ponetela in frigorifero a raddensare per alcune ore.

Lavate e sbucciate i cachi, versateli in un recipiente dai bordi alti con lo zucchero ed il limone e frullate sino ad ottenere un composto omogeneo con il frullatore ad immersione.

Infine aggiungete la coulis di cachi nei bicchieri in cui avete versato la panna cotta e rimettete in frigorifero sino al momento di servire.