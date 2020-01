La parmigiana di melanzane bianca è una gustosa alternativa senza pomodoro del grande classico italiano, amato in tutto il mondo.

È una ricetta ideale per chi non tollera oppure non ama il pomodoro, ma non vuole rinunciare ad una bella parmigiana di melanzane, soprattutto in estate, quando quest’ortaggio abbonda ed è di stagione.

Oltre alla mozzarella e al parmigiano, ingredienti must, abbiamo aggiunto del prosciutto cotto per rendere questa ricetta ancora più gustosa.

La parmigiana di melanzane bianca è un tipico piatto unico che si apprezza ancora di più se è tiepido oppure freddo. Quindi, si possono preparare anche la sera prima, per essere gustate a pranzo il giorno dopo.

In questa versione della parmigiana di melanzane bianca, le melanzane non sono fritte, ma grigliate.

In questo modo, il piatto ha molte meno calorie (è light), è più digeribile ed è perfetto per chi ama mangiare con gusto, mantenendosi leggero!

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

3 Melanzane grandi striate

150 g Prosciutto Cotto

250 g Mozzarelle

60 g Parmigiano grattugiato

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Basilico

Preparazione

Per preparare la ricetta della parmigiana di melanzane bianca, tagliate a rondelle le melanzane e grigliatele su entrambi i lati.

Salatele leggermente man mano che le grigliate

Prendete una pirofila da forno e ungete leggermente il fondo.

Coprite con uno strato di melanzane grigliate.

Ricoprite con della mozzarella, poi il prosciutto cotto e infine con del parmigiano e qualche pezzetto di basilico.

Continuate così fino ad esaurimento degli ingredienti.

Irrorate ogni strato con un filo di olio extravergine d’oliva.

L’ultimo strato dev’essere fatto di melanzane, parmigiano in abbondanza, qualche pezzetto di basilico e ancora un filo d’olio.

Cuocete in forno preriscaldato a 200° per una ventina di minuti o fino a quando la superficie è ben gratinata.

Servite le melanzane alla parmigiana bianche tiepide oppure fredde.