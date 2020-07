La parmigiana di patate è la versione bianca della più classica parmigiana di melanzane, un piatto unico, ricco e gustosissimo, che in tavola mette d’accordo grandi e piccini.

Quella della parmigiana di patate è una ricetta semplice e veloce, perfetta anche da preparare in anticipo (ad esempio al mattino) e cuocere alla sera prima di portala in tavola.

Tre strati di morbide patate con una crosticina croccante incontrano la cremosità della besciamella e della scamorza filante, dando vita ad un piatto davvero godurioso, cremoso e saporito piacerà a tutta la famiglia.

E’ anche abbastanza veloce nel procedimento, basterà infatti bollire velocemente le patate e fare dei succulenti strati, è perfetta come antipasto o secondo piatto o perché no come contorno.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la besciamella

50 g Burro fresco

50 g Farina di tipo 00

1/2 l Latte intero

1 pizzico Sale

1 pizzico Noce Moscata Per la parmigiana

2 kg Patate a pasta gialla, pelate e lessate

300 g Scamorza affumicata

200 g Prosciutto Cotto cotto, alta qualità

80 g Grana Padano grattugiato

2 cucchiai Pangrattato

Sale

Pepe Nero

1 pizzico Noce Moscata

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della parmigiana di patate, cominciate dalla besciamella, in una casseruola fondete il burro, aggiungetevi la farina e mescolate bene con una frusta finché non prenderà un leggero colorito biondo, quindi aggiungete il latte freddo e cuocete per circa 15/20 minuti a fuoco dolce, mescolando di tanto in tanto perchè non si formino grumi.

Aggiustate di sale e pepe e insaporite con la noce moscata. Tagliate a fettine sottili le patate lesse, poi anche la scamorza.

Nella teglia antiaderente spalmate un leggero strato di besciamella, disponetevi sopra le patate leggermente sovrapposte in modo da formare uno strato omogeneo.

Salate e pepate. Coprite con il prosciutto , quindi disponetevi sopra qualche fettina di scamorza.

Completate lo strato con abbondante besciamella e grana grattugiato. Coprite con altre patate e ricominciate da capo.

Proseguite con il prosciutto, la provola, la besciamella e il grana. Completate la parmigiana con uno strato di patate.

Aggiungete qua e là un poco di besciamella e spolverate con il grana grattugiato e due cucchiai di pangrattato.

Preriscaldate il forno a 200°C, ventilato.

Infornate e cuocete per circa 30 minuti o finché la vostra parmigiana di patate non sarà perfettamente gratinata.

Note

Per una parmigiana di patate ancora più gustosa sostituite il prosciutto cotto con dello speck.

Se invece al contrario gradite sapori più delicati sostituite la scamorza affumicata con una provola dolce.

Potete preparare la parmigiana di patate in anticipo (ad esempio al mattino) e cuocerla prima di portarla in tavola.

Con un filo di olio extravergine di oliva otterrete una gratinatura perfetta.