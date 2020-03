La pasta al forno con zucca e salsiccia è un primo piatto ricco e molto semplice, pochi ingredienti, una preparazione per niente elaborato per un primo piatto dal sapore deciso e senza dubbio goloso.

Una ricetta anche veloce da preparare, in 20 minuti circa avrete infornato il pezzo forte del vostro pranzo, croccante fuori e molto umida dentro grazie alla besciamella.

Dovrete solo cuocere la pasta e condirla con il sugo veloce di zucca e salsiccia saltate in padella, se poi non voleste consumarla subito vi basterà coprirla bene con la pellicola e congelarla, nel momento in cui vorrete consumarla non dovrete far altro che passarla dal freezer al forno e il gioco è fatto.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Zucca sbucciata

200 g Salsiccia

300 ml Besciamella

60 g Parmigiano grattugiato

50 g Mozzarella

Sale

500 g Pasta corta

Olio Di Oliva

Preparazione

La ricetta della pasta al forno con zucca e salsiccia, sbucciate la zucca, tagliatela a pezzettini piccoli in modo che cuocia prima.

Scaldate un filo d’olio in una padella, buttateci dentro la zucca e mezzo bicchiere di acqua, un po’ di sale e coprite con un coperchio.

Lasciate cuocere finché la zucca non diventerà come una purea, se necessario aggiungete altra acqua.

Unite alla zucca la salsiccia, cuocete il tutto finché la salsiccia non avrà perso il suo colore rosa.

Cuocete la pasta che avete scelto.

In una ciotola versate la pasta cotta e il sughetto di zucca e salsiccia, il parmigiano, la besciamella, la mozzarella e mescolate bene il tutto.

Trasferite la pasta in una teglia e cuocetela in forno a 200° per 15 minuti.

Lasciate raffreddare un po’ la pasta con zucca e salsiccia al forno prima di servirla.