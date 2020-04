La pasta con asparagi e salsiccia è un primo piatto relativamente facile da preparare, che sfrutta uno dei matrimoni forse più antichi che esistano, asparagi, rigorosamente freschi, data la stagione e salsiccia, scegliete voi se aggiungere un pizzico di peperoncino per esaltare il tutto.

Una ricetta versatile, che si adatta bene a qualsiasi formato di pasta scegliate, purché porosa e in grado di raccogliere il condimento naturalmente, noi abbiamo optato per delle tagliatelle fresche, per rendere il piatto ancora più saporito e completo ma anche dei paccheri sarebbero perfetti.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Tagliatelle fresche

700 g Asparagi

280 g Salsiccia di maiale

1 Cipolla

30 g Olio Extravergine D’Oliva

Vino Bianco mezzo bicchiere

3 Grana Padano cucchiai

sale e pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con asparagi e salsiccia, tagliate la parte dura degli asparagi e con l’aiuto di un pelapatate, pelateli.

Tagliate i gambi a rondelle e tagliate le punte in quattro parti.

Private la salsiccia della pelle e sbriciolatela. Mettete a bollire l’acqua per la pasta.

Sbucciate la cipolla, tritatela e fatela rosolare ( senza farla colorare )in una padella antiaderente, aggiungete un mestolo di acqua calda ed aggiungete la salsiccia, mescolate con un cucchiaio di legno fino a che non sarà perfettamente rosolata.

Sfumate con il vino bianco, mescolate, lasciate evaporare l’alcol ed aggiungete prima gli asparagi e poi di nuovo un mestolo di acqua di cottura. Abbassate la fiamma e lasciate cuocere fino a che gli asparagi saranno cotti.

Aggiustate di sale e profumate con il pepe nero.

Nel frattempo, a cottura quasi ultimata degli asparagi, cuocete la pasta, scolatela al dente ed aggiungetela al condimento.

Mescolate bene il tutto, unite il formaggio grana grattugiato e servite.