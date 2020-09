La pasta con crema di zucca, speck e noci, è un primo piatto rustico con l’ortaggio protagonista di questo periodo, la zucca, il suo gusto dolce la rende versatile per preparare sia ricette salate che dolci.

In questa ricetta viene proposta per un primo piatto cremoso e gustoso, contrastata dal sapore sapido dello speck e dalla croccantezza delle noci che donano un tocco speciale a questo piatto semplice ed originale.

La zucca è un vero jolly in cucina, si può mangiare tutto, dalla buccia ai semi, esatto anche la buccia e i semi puliti, tostati e salati saranno uno snack perfetto, è ipocalorica, ricca di minerali e vitamine e il fatto che sia composta per il 94% da acqua la rende perfetta per mantenere il corretto equilibrio idrico del nostro organismo.

Prima che esplodesse la moda delle zucche intagliate per Halloween, fino agli anni sessanta circa, le zucche svuotate venivano utilizzate dai contadini per conservare il vino o trasportare acqua, mentre quelle più piccole fungevano da contenitore per il tabacco o per la polvere da sparo.

Oltre che come contenitore, le zucche erano usate come strumenti musicali, come fossero delle maracas, ovviamente lasciando i semi al suo interno, ancora in alcune parti del mondo viene utilizzata come cassa di risonanza per altri strumenti o seccata e trattata per essere suonata come una percussione.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Zucca

380 g Spaghetti

120 g Speck a fette

1 spicchio Aglio

1 rametto Rosmarino

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

4 Noci

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con crema di zucca, speck e noci, pulite la zucca, privatela della buccia e dei semi e tagliatela a pezzi piccoli.

Pulite l’aglio. In una padella capiente, aggiungete 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, lo spicchio di aglio, la zucca ed un rametto di rosmarino.

Mescolate, coprite e lasciate cuocere per 15 minuti circa. Mescolate di nuovo, aggiungete un mestolino di acqua e lasciate cuocere ancora per 10 minuti.

Eliminate l’aglio, il rosmarino e con un mixer ad immersione, frullate il tutto.

Nella stessa padella della zucca, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine ed aggiungete lo speck a listarelle. Fate rosolare qualche minuto ed aggiungeteci le noci a pezzettini.

Versate la crema di zucca. Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata. A cottura quasi ultimata, scolateli ed aggiungeteli agli altri ingredienti.

Fate saltare a fiamma vivace per qualche minuto. Impiattate, servite calda.