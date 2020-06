La pasta con melograno e noci è un delizioso e corroborante primo piatto, questo delizioso frutto color rubino che, non a caso, è uno dei frutti con più antiossidanti e vitamine presenti in natura.

Di norma il melograno si usa per creare deliziosi dolci ma in questa ricetta lo sfrutteremo per realizzare un primo piatto dal sapore dolce e al contempo acidulo.

Noi non abbiamo aggiunto derivati animali (niente burro né formaggi) creando un primo piatto del tutto vegan, nulla ha tolto al sapore e alla bontà di questa unione di sapori, ma se preferite, terminate con del grana grattugiato ed una noce di burro trasformando questo piatto in un primo vegetariano.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

370 g Pasta tipo fettuccine di semola

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

100 ml Panna vegetale

1 Cipolla rossa di Tropea

1 Melagrano succo e chicchi

1 manciata di gherigli Noce

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con melograno e noci, sgranate il melagrano accuratamente.

Ponete in una padella l’olio con la cipolla tagliata a pezzetti e fate rosolare un paio di minuti.

Unite i chicchi di melagrano e, dopo qualche minuto, sfumate con il suo succo.

Salate e pepate a piacere e spegnete.

Intanto fate cuocere le fettuccine in abbondante acqua salata.

Scolatele umide ed unitele alla padella con la melagrana.

Aggiungete la panna vegetale mescolando con cura.

Terminate con gherigli di noci spezzettati.

Impiattate con qualche gheriglio di noce ed una manciatina di chicchi di melagrano.