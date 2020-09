La pasta con stracchino e pomodori è un primo piatto veloce che si prepara in pochi minuti, ideale se capitano amici all’ultimo momento o tornate a casa affamati: potete prepararlo anche in anticipo mettendolo in frigorifero, si conserva per diversi giorni senza aggiunta di olio, potete sbizzarrirvi utilizzando erbe fresche, i pomodori confit, olive, capperi, tonno.

Quello che rende questa ricetta più sfiziosa, rispetto ad una normale pasta al pomodoro è proprio la presenza dello stracchino, utilizzato per mantecare, questo formaggio morbido regala alla pasta la giusta cremosità offrendo un condimento uniforme, una pasta che si presta a molteplici varianti con la verdura estiva come le zucchine, i peperoni, i fiori di zucca, il cipollotto, ideale per chi vuole mangiare leggero senza troppi condimenti.

Se voleste provare altri formaggi per mantecare la pasta potreste optare per una stracciatella fresca o per un taleggio, nel caso amaste i sapori più forti, in quest’ultimo caso provate ad abbinare anche una nota croccante, magari con delle noci tagliate a coltello e un po’ di basilico fresco aggiunto al momento di servire, otterrete dei piatti semplici ma ricchi di gusto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Pasta lunga

500 g pomodorini ciliegini

250 g Stracchino

2 cucchiai olive verdi denocciolate

Basilico

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta con stracchino e pomodori, mettete a bollire l’acqua per la pasta nel mentre lavate i pomodori, scolateli bene, tagliateli in quattro, metteteli in una ciotola, tagliate lo stracchino grossolanamente, unitelo ai pomodori, unite le olive, il basilico lavato e asciugato, regolate di sale e pepe.

Scolate la pasta, passatela sotto l’acqua un paio di minuti perché si raffreddi, condite la pasta con stracchino e pomodorini e servite.