La pasta d’arance semi-candite è un metodo veloce per realizzare la pasta aromatica di arance per profumare il panettone fatto in casa, ma va benissimo anche per torte e preparazioni salate con la carne.

A differenza delle arance candite, in questa ricetta non si usa solo la parte della scorza, e quindi il composto rimane più morbido e meno amaro.

Per ovviare poi alle note amarognole usate arance (sempre non trattate) con un albedo sottile, quindi preferibilmente quelle da spremuta.

Tempo di preparazione

30 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

500 g Zucchero Semolato

500 ml Acqua

3 Arance non trattate

120 g Miele

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta d’arance, versate lo zucchero e l’acqua in una pentola larga e portate a bollore.

Nel frattempo affettate le arance, ben lavate, con uno spessore di 5-6 mm e immergetele nella pentola in modo che non si sovrappongano più di tanto.

Lasciate sobbollire per 45 minuti circa, spegnete e, una ad una, scolate delicatamente le fette d’arancia e poggiatele su una gratella per almeno 8 ore.

Mettete nel robot le fette di arancia, unite il miele e frullate finché ottenete un composto omogeneo.

Dovreste ottenere circa 700 g di pasta d’arance, mettetela in uno o più vasi in frigorifero e consumatela entro 10 giorni.

Note

Se volete prepararla in anticipo, mettetela con il peso esatto che vi serve per la vostra preparazione (panettone, per esempio) in più vasi e congelatela.

Lasciatela poi scongelare a temperatura ambiente e usatela a piacere.